NİŞ ART GALLERY SPLENDID SERGİSİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi gerçekleşen Karma Sergi sanatsever davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşti. Büyük ilgi gören karma sergide 28 sanatçının eserleri yer almakta.

Karma Sergi, 30 Eylül tarihine kadar Niş Art Gallery’ de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide Eseri Olan İranlı Sanatçı Sanaz Panahpour Dareshouri (SPD) sanatçı niteliklerini annesinden miras almış ikinci kuşak bir sanatçıdır. Farklı özelliklerdeki sanat türlerine karşı büyük bir hissiyat sahibidir. Annesinin rehberliğinde Sanaz Panahpour Dareshouri 14 yaşında sanatçı olarak çalışmaya başlamıştır.

SPD lisans derecesini grafik tasarımı üzerine, yükseklisans derecesini de tiyatro üzerine almıştır. Kendisinin Pointillism dahil çeşitli resim tarzlarını içeren geniş bir çalışma alanı vardır. SPD'nin resime karşı duyduğu ilgi ve sanatçı yönündeki samimiyeti çalışmalarında kolaylıkla görülebilir. Çalışmalarında kullandığı cesur renk vuruşları SPD'nin resimlerini daha fazla ifadeci ve çekici yapmaktadır. Kendisi İran, Hindistan ve Türkiye dahil birçok ülkede uluslararası sergilere katılmıştır ve sanatçı kimliğini sanata olan bağlılığı ve çalışkanlığı ile kazanmıştır.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar Alev Dumlupınar, Aslı Sayan, Ayla Leblebici, Adem Çıldın, Ayla Gürkan Saraçlı, Ayşe Anıl, Başak Kökalan, Emel Okyar, Emine Terkul, Ezgi Keşçi, Gözde Çiçek, Melih Akbıyık, Nermin Ekin, Nevin Torun, Nihan Başarır, Ozan Alp Hiçyılmaz, Nil Türe Özsoy, Makbule Atlan, Meltem Tomay Akdağ, Rozay Nemedowa, Rana Atalay, Pınar Güleş, Sabiha İnceyılmaz, Sibel Sicimoğlu, Sanaz Panahpour, Umut Çokçağlayan, Zehra Tın, Zuzu