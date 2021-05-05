NİRAN ÜNSAL’DAN İŞARET DİLİYLE  ‘VAY’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Son 1 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi sürecini ele alan klipte başarılı yorumcu şarkı söylerken işaret dilini kullandı.

Şarkının kaydını sahnede çalıp söylüyormuş gibi stüdyoda kaydettiklerinin altını çizen ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Niran Ünsal ‘Türkiye’de bu zamana kadar yapılmamış bir işe imza attık. Aynı zamanda klip için çok kısa bir zamanda işaret dili öğrendim. Pandemi koşulları elverdiğince gerek online gerek yüz yüze eğitimler aldım. Türkiye’de ilk defa şarkının işaret dili ile anlatıldığı bir projeyi hayata geçirdik” dedi.