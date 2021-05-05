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NİRAN ÜNSAL’DAN İŞARET DİLİYLE  ‘VAY’

Müzik dünyasının başarılı ismi Niran Ünsal, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Vay' isimli şarkıyı seslendirdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:17
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NİRAN ÜNSAL’DAN İŞARET DİLİYLE  ‘VAY’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Son 1 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi sürecini ele alan klipte başarılı yorumcu şarkı söylerken işaret dilini kullandı.

Şarkının kaydını sahnede çalıp söylüyormuş gibi stüdyoda kaydettiklerinin altını çizen ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Niran ÜnsalTürkiye’de bu zamana kadar yapılmamış bir işe imza attık. Aynı zamanda klip için çok kısa bir zamanda işaret dili öğrendim. Pandemi koşulları elverdiğince gerek online gerek yüz yüze eğitimler aldım. Türkiye’de ilk defa şarkının işaret dili ile anlatıldığı bir projeyi hayata geçirdik” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Işaret DiliVAYNİRAN ÜNSALDAN İŞARET DİLİYLE  VAYNiran ÜnsalSezen Aksuöne Vatan
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