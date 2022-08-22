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NİHAL GÜRES, “77. GELENEKSEL ADALI RESSAMLAR” Sergisi’nde 

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Nihal Güres, Adalar Kültür Derneği’nde düzenlenen Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi’nde eseriyle yerini aldı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:21
NİHAL GÜRES, “77. GELENEKSEL ADALI RESSAMLAR” Sergisi’nde 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Bu yıl 77. kez düzenlenen sergide sanatçının yeni şimdiye kadar sergilenmemiş bir tablosu bulunuyor. 

Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi 1. bölüm 1 hafta süre  ile Adalar Kültür Derneği’nde sanat severlerin ziyaretine açık olacak. 27 Ağustos - 2 Eylül 2022 tarihleri arası ise serginin 2. bölümü görülebilir.

Sergide Eseri Olan Sanatçı;  NİHAL GÜRES İstanbul Üniversitesi Klasik Filoloji eğitimi alan sanatçı resim çalışmalarına Basın Sanat Merkezi’nde Neşe Aybey ile minyatür çalışarak başlamıştır. 

Daha sonra İstasyon Sanat Merkezinde Sabri Berkel ve Hülya Düzenli ile çağdaş sanat çalışmalarına katılmış, Yıldız Teknik Üniversitesinde Remzi Köklü ile kağıt atölyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 

İlk sergisini Sabri Berkel in teşviki ile 1993 yılında açan Güres, resim çalışmaları ile birlikte edebiyat çalışmalarını da sürdürmüştür. Sabri Berkel'i eğlendirmek amacıyla yazdığı eğlenceli öyküler Kağıt üzerine karışık teknik adıyla yayınlanmış, öykü ve yazıları, Yaşasın Edebiyat Sanat Çevresi dergilerinde, ayrıca Finansal Forum ve gazetelerinde yayınlanmıştır. 

Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergilere katılmış olup eserleri gerek yurt içi gerek yurt dışındaki koleksiyonlarda yer almaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

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NİHAL GÜRES77. GELENEKSEL ADALI RESSAMLAR SergisindeZambak Karabay
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