Nigar Settarzade"nin, "Kaderimin Armağanı" isimli kitabı çıktı

Haber – Hasret Dilek Delier

Ateş Yayınları etiketiyle çıkan "Kaderimin Armağanı" akıcı bir üslupla yazılan, sadece içinizi ısıtmakla kalmayacak, kalplerinize de dokunacak olan bir eser.

Yazarın herkesin kolayca anlayacağı bir dille yazdığı kitabında; aile bağlarını ve karşılaşılan tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan Ela'yı, ardı ardına gelen felaketlerin, tüm karanlıkların sonunda parlayan güneşi göreceğinizi sabretmenin gücünü anlatıyor.

Nigar Settarzade"nin, kitabını www.pembevagonlar.com ve tüm kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.

Yazarın Biyografisi:

Nigar Settarzade 7 Temmuz 1991 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğdu. 1998-2009 senelerinde okulunu tamamladı.

“Gençliye Yardım Fonunda” İngilizce, Rusça dil eğitimleri, Microsoft ve Kişisel Gelişim alanlarında eğitimleri aldı. Ardından “Azerbaijan Study Academy” de televizyon ve radyo sunuculuğu, yönetmenlik, kameramanlık, fotoğrafçılık ve montaj üzerine uzmanlardan eğitim aldı. Türkçe ve edebiyatı üzerine kendini geliştirdi.

Çalışma hayatına Belediyede “Muhasebe” şubesinde yardımcı olarak başladı. Daha sonraları özel gazetelerde Baş redaktör yardımcısı, editör olarak çalıştı. Bu süreçte birçok köşe yazıları ve makaleleri çeşitli gazetelerde yayımlandı.

2016-2019 senelerinde Devlet memuru olarak hizmet etti.

Aynı zamanda kendini editörlük ve çevirmenlik alanlarında da geliştirmeye devam ediyor.

Yazmaya sekiz yaşından itibaren senaryolarla, şiir ve kısa hikâyelerle başladı. Bir kısa hikâyesin de Azerbaycan’ın ünlü bir televizyon programında birincilik kazanmıştır. Bu alanlarda birçok sertifika ve ödüllere layık görüldü. Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde romanlarını kaleme almaya devam ediyor. Kaderimin Armağanı isimli basılı bir kitabı var.