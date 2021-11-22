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Neslihan Demircioğlu, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” Sergisiyle Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda

Neslihan Demircioğlu’nun Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” isimli ilk kişisel sergisi, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda izleyiciyle buluştu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 17:19
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Neslihan Demircioğlu, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” Sergisiyle Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

18 Kasım - 5 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide, Demircioğlu’nun son üç yıl içerisinde ürettiği seramik ve metal heykellerine sanatçının düz yazıları ve şiirleri de eşlik ediyor.   

“…Çamurun başına aşkla oturdum, oturtuldum… Gelenler, gelmek isteyenler, bir yol arayanlar için. Kalbim, elim bir oldu. Aklım zamanda durdu, izledim geleni. Kendimin seyircisiydim…” –Neslihan Demircioğlu


Demircioğlu, kullandığı farklı malzemelerle, bilinmeyeni bulmaya doğru yolculuğa çıkan sanatçı, farklı boyutların bilgilerini, frekanslarını ve masallarını heykelleri aracılığıyla ortaya çıkarmaya çalışıyor. Organik, yumuşak ve uçuşan formlarıyla beden bulan varlıklar, izleyicinin yer ile gök, gelecek ile geçmiş, zaman ile zamansızlık, illüzyon ve hakikat arasında kaybolmasını ve varoluş nedenini irdelemesini hedefliyor. Demircioğlu, insanın ve insanlığın kendini bulma yolculuğunu, heykellerinde renk ve form olarak yansıtmanın yanı sıra, dünya ötesi boyut bilgileri, mitoloji ve kadim öğretiler de üretiminin temel kaynakları arasında yer alıyor. Kethüda Hamamı’nın taş duvarları ve kubbeleri arasında kaybolan işleriyle sanatçı, mekanın heykellerle rezonans içinde titreşmesine imkan sağlıyor.
Neslihan Demircioğlu’nun 60’a yakın heykeli ile birlikte, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” adlı sergisi 18.11.2021 – 05.12.2021 tarihleri arasında Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamında görülebilir.   


Neslihan Demircioğlu

1972 İstanbul doğumlu Neslihan Demircioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık bölümü mezunudur ve aktif olarak Mimarlık yapmaktadır. İstanbul, Bodrum, Ankara, İzmir olmak üzere çeşitli şehirlerde, bir çok fuar ve karma sergiye katıldı. Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nin “Gelecek Zaman” adlı 13. Teras sergisinde eseriyle yer aldı. Sanatçı, Balaban Sanat Galerisi tarafından temsil edilmekte ve üretimlerini İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

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