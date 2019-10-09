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NEŞET ERTAŞ’A KÜLLİYE'DE GÖRKEMLİ ANMA TÖRENİ

Sesin, sazın ve sözün büyük ustası Neşet Ertaş, ölümünün yedinci yılında devletin zirvesini ve kültür-sanat dünyasını buluşturan büyük bir etkinlikle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, “3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği”ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yaptı.

NEŞET ERTAŞ’A KÜLLİYE'DE GÖRKEMLİ ANMA TÖRENİ

Sesin, sazın ve sözün büyük ustası Neşet Ertaş, ölümünün yedinci yılında devletin zirvesini ve kültür-sanat dünyasını buluşturan büyük bir etkinlikle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, “3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği”ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yaptı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:38
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NEŞET ERTAŞ’A KÜLLİYE'DE GÖRKEMLİ ANMA TÖRENİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşması ile başladı. Bakan Ersoy, konuşmasında ‘’Zamanımızdan abdallar kervanına katılan son büyük yolcu, çağımızdan ozanlık geleneğinin en güçlü temsilcisi olan Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı tam 7 yıl oldu.  Ardından nice güzel sözler söylendi, çok şeyler paylaşıldı ve gördük ki onu anlatmak gerçekten zor. Ben “Neşet Ertaş kimdi sorusuna?”, o bir ozandı demenin en kısa ve en doğru cevap olduğunu düşünüyorum. Kültürümüzde ozanlık kutlu bir makamdır. Ozan söylemeye başladı mı, sözü kesilmez söyledikleri kulak ardı edilmez. Çünkü Ozan gönlünün dili, aklının sesidir. Milletimiz irfanı ve ahlakı telde ses, dilde söz olan arif ve bilge kişiye ‘Ozan’ der ve Ozan zamansızdır. Söylediğinin kıymeti, dün ne ise, bugün ve gelecekte aynı değerde aynı etkidedir, velhasıl ozan Neşet Ertaş’dır’’ dedi.

Bakan Ersoy; ‘’Biz Neşet Ertaş’ı vasiyetine uygun analım. Onun gidişiyle belki bozkırlar mahsun, bozlaklar öksüz kalmıştır ama bu bir son değildir. Çünkü Neşet Ertaş geride öyle güçlü bir iz bırakmıştır ki şu yalan dünyada döndükçe sesi, gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir. Ondan feyz alarak yetişecek yeni nesiller sesine ses katacak onu yaşatmaya, mirasını tellerden dillere aktarmaya devam edecektir. Neşet Ertaş‘ın mirası bu denli güçlü bu denli canlıdır’’ dedi.  

  

Ustalar ödül aldı…

Büyük ustanın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi "sevgi, saygı ve hoşgörüyü" temel alan etkinlik Ertaş'ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği mini belgesel gösteriminin ardından, gelenekselleşen ödül töreninde Mehmet Erenler (Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü), Prof. Sabri Yener (Kültür Sanat Çalışmaları Ödülü), Ümit Tokcan (Yorumculuk Ödülü), Metin Öge (Mahalli İcra Ödülü), Erhan Uslu (Genç İcracı Ödülü) aldılar. Ödüller İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk, Necmi Kıran tarafından oluşturulan kurul tarafından titiz bir çalışmayla sahiplerini buldu.

  


  

Büyük ustanın eserlerini usta sanatçılar seslendirdi…

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Türk müziğinin önemli sanatçıları sesin, sazın ve sözün büyük ustası Neşet Ertaş’ın sevilen eserlerini  şef  Turan Sağer  yönetiminde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası eşliğinde seslendirdiler.

  

Bozlak denildiğinde akla gelen ilk isim olan Neşet Ertaş'ın eserlerini yorumlayanlar arasında bir de sürpriz isim vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın.

İbrahim Kalın bağlamasıyla önce “Neredesin Sen”i ardından da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ile birlikte “Sen Benimsin Ben Seninim” adlı eseri seslendirdi. Törenin finalinde ise ünlü sanatçılar sırasıyla Bedia Akartürk (Anam Ağlar Başucumda Oturur), Bektaş Dolu (Bozlak/ Aydos Deyince), Yavuz Bingöl (Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını), Mustafa Keser (Dağlar Dağladı Beni), Erol Parlak (Evvelim Sen Oldun), Işın Karaca (Ah Yalan Dünyada), Gülşen Kutlu (Yolcu), Muazzez Ersoy (Yazımı Kışa Çevirdin) Metin Öge ve Ustalar Topluluğu (Potbori ), Özgür Can Çoban (Bozlak/ Bıraktın Yalınız), Rafet El Roman (Kendim Ettim Kendim Buldum), Erhan Uslu (Gine Haber Gelmiş Dostun Elinden), Yıldız Tilbe (Ey Sevdiğim Benden Ayrı Gezersen), Yudum (Acem Kızı), Orkun Kutay Özdemir (Bilmem Neden Böyle Soldun/ Bülbül) ve Zara (Gönül Dağı) adlı eserleri seslendirdiler.

Etkinliğin ana teması…

Abdallığın evrenselliğe uzanan felsefesi sevgi, saygı ve hoşgörünün nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yer tutan “3.Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği” ile Ertaş'ın müzik anlayışının yanı sıra hayata bakışı ve özlü sözlerinin de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.10.2019 07:47
Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzNeşet ErtaşNEŞET ERTAŞ’A KÜLLİYEDE  GÖRKEMLİ ANMA TÖRENİ
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