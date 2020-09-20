MÜZİĞİN SULTANI ERSİN FAİKZADE PAKİSTAN’DA ONUR KONUĞU

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Küresel Barış Elçisi Ersin Faikzade, aralarında büyük bir bağ ile manevi babası olarak bilinen Pakistan’ın uluslararası saygın ismi ve en değerli profesörü olan Malik Hussein Mubbashar’ın vefatı üzerine, Pakistan’a giderek, resmi onur konuğu olarak ağırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Elmas Çocuğu Ersin Faikzade; 10 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden Manevi babası Pakistan’ın en büyük bilim insanlarından Prof. Dr. Malik Hussein Mubbashar’ı Lahore şehrindeki kabrine giderek ziyarette bulundu. Dünyayı etkisi altına alan corona sürecinde gerekli tüm önlem ve tedbirleri alan ve ahde vefa örneği gösteren Faikzade, değerli Malik Hussein Mubbashar’ın kabrinde “bana kattığı insani değerleri, öğütleri ile binlerce insanın kalbinde daima yaşayacak bir öğretmendi, o bir bilim insanı ve rehberdi.” diyerek şükranlarını ve sonsuz saygısını bir kez daha gösterdi.

İslam Cumhuriyeti ülkelerinde ilgi gören ve ihtişamlı karşılama ile taçlandırılan Küresel Barış Elçisi Ersin Faikzade, Pakistan ziyaretinde görkemli protokol karşılaması, Malik Hussein Mubbashar’ın anma töreni, Ulusal Sanat Konseyinde Devlet Protokollerinin katıldığı konseri ve devlet televizyonlarında verdiği anma konseri ile sevenlerinden büyük övgü ve tam not aldı. Büyükelçilerin, ülke dış temsilcilerinin ve ülkenin önde gelen isimlerinin ilgi odağı olan Ersin Faikzade için dev bir orkestra kuruldu. Sahnede Urdu ve Türkçe şarkılar seslendiren sanatçı Pakistan’da kendisi ve Türk halkı için kıymetli anlar biriktirdi.

Küresel Barış Elçisi Ersin Faikzade’ye Pakistan ziyaretinde başta ülkenin Başbakan’ı Imran Khan’ın olan yakınlığı, tüm diplomatların Anma Töreninde olması ve Pakistan halkının da bu konudaki duyarlılığı ile ülkemiz ve Pakistan’ın dostluk sembolü olarak eşsiz bir ana şahitlik ettiğinin verdiği bir gurur oldu.

Bunun yanı sıra; ünlü Bollywood oyuncusu, ülkenin süper starı ve Faikzade çok yakın dostu Imran Abbas Naqvi ile buluşarak, Güney Asya ve Türkiye sinema sektörüne yönelik projelerinin çok yakında seyircisi ile buluşacağı müjdesini verdi.

Küresel Barış Elçisi ve sanatçı Ersin Faikzade’nin, Bollywood oyuncusu ve süper star Imran Abbas Naqvi ile Pakistan’daki ses getiren buluşması, medyanın ilgi odağı oldu. İkili genç fanlarından oluşan bir kitle ile sevenleri ile buluştu.

Pakistan’da büyük ilgi gören Ersin Faikzade ülkenin en önde gelen haber kanallarında projelerinden bahsederek, dikkatleri üzerine çekti.

Ersin Faikzade Ödül ve Onur Listesi

Türk Eğitim Vakfı Onur Belgesi

Cüzzamla Savaş Derneği Onur Ödülü

Kimyagerler Onur Ödülü

Rotary Onur Ödülü

Avrupa Birliği Gönüllülük Belgesi

Kültürlerarası Değişim Sicilya Avrupa Birliği Sertifikası

Dünya İyi Niyet Elçilik Sertifikası

Zeki Müren Onur Ödülü

Kanada Dünya Sanat Akademisi Sertifikası

Dario Mareno Akdeniz Müzik Ödülü

Barış İnsanı Ödülü

İngiltere Dünyaya İlham Veren Kişi Ödülü

Pakistan Diplomat İlanı

Arjantin Buenos Aires İnsanlık Madalyası

Fransa Eşitlik, Dayanışma ve Özgürlük Madalyası