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Mustafa Çatıkkaş’ın yeni şiir kitabı ‘Farkında Değildin’ çıktı

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:43
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Mustafa Çatıkkaş’ın yeni şiir kitabı ‘Farkında Değildin’ çıktı

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Önce Vatan Gazetemiz yazarlarından Mustafa Çatıkkaş, 1966 Sivas - Gemerek doğumlu ilk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı.
Yüksek öğrenimini Antalya Meslek Yüksek Okulu Turizm ve  Hotelcilik Bölümü’nde tamamladıktan sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazmaya başladı.
Şiirleri çeşitli dergi gazete ve dijital platformlarda yayımlandı, yayımlanmaktadır.
Mustafa Çatıkkaş, şiir ile başladı şiir, öykü ve kısa filmlerle devam ediyor. 

Ahmed Arif, Neşet Ertaş ve kedilere başka türlü sevdalıdır.
Evli ve bir Ozan’ı var. Mustafa Çatıkkaş’ın son şiir kitabı ‘Farkında değildin’ Klaros Yayınları’ndan Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.
Diğer Eserleri:

Genç Harman – Şiir Kitabı – 1990

İşte Bundandır Kavgam – Şiir Kitabı – 1997

Akdeniz Turunç Renginde – Şiir Kaseti – 1999

Oğluma Şiirler – Şiir Kitabı – 2008 

Karışık – Öyküler – Denemeler – 2016

Farkında Değildin

Aynı denizi seviyorduk ikimiz de

Aynı yolu 

Aynı acıları 

Sen de farkında değildin

Ben de

Aynı kenti seviyorduk ikimiz de

Aynı içeceği 

Aynı türküleri

Sen de farkında değildin

Ben de

Aynı sokakları seviyorduk ikimiz de

Aynı ayakkabıyı

Aynı siyah paltoyu

Sen de farkında değildin

Ben de

Aynı kavgayı seviyorduk ikimiz de

Aynı yokluğu 

Aynı hüzünleri

Sen de farkında değildin 

Ben de

Aynı kurşun vuruyordu bizi

Ve aynı yerde ölüyorduk

Ve hatta aynı mezardaydık

Sen de farkında değildin 

Ben de

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Çatıkkaşşiir KitabıFarkında Değildinönce Vatan
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