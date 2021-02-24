Mustafa Çatıkkaş’ın yeni şiir kitabı ‘Farkında Değildin’ çıktı

HABER MERKEZİ
İSTANBUL
Önce Vatan Gazetemiz yazarlarından Mustafa Çatıkkaş, 1966 Sivas - Gemerek doğumlu ilk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı.
Yüksek öğrenimini Antalya Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Hotelcilik Bölümü’nde tamamladıktan sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazmaya başladı.
Şiirleri çeşitli dergi gazete ve dijital platformlarda yayımlandı, yayımlanmaktadır.
Mustafa Çatıkkaş, şiir ile başladı şiir, öykü ve kısa filmlerle devam ediyor.
Ahmed Arif, Neşet Ertaş ve kedilere başka türlü sevdalıdır.
Evli ve bir Ozan’ı var. Mustafa Çatıkkaş’ın son şiir kitabı ‘Farkında değildin’ Klaros Yayınları’ndan Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.
Diğer Eserleri:
Genç Harman – Şiir Kitabı – 1990
İşte Bundandır Kavgam – Şiir Kitabı – 1997
Akdeniz Turunç Renginde – Şiir Kaseti – 1999
Oğluma Şiirler – Şiir Kitabı – 2008
Karışık – Öyküler – Denemeler – 2016
Farkında Değildin
Aynı denizi seviyorduk ikimiz de
Aynı yolu
Aynı acıları
Sen de farkında değildin
Ben de
Aynı kenti seviyorduk ikimiz de
Aynı içeceği
Aynı türküleri
Sen de farkında değildin
Ben de
Aynı sokakları seviyorduk ikimiz de
Aynı ayakkabıyı
Aynı siyah paltoyu
Sen de farkında değildin
Ben de
Aynı kavgayı seviyorduk ikimiz de
Aynı yokluğu
Aynı hüzünleri
Sen de farkında değildin
Ben de
Aynı kurşun vuruyordu bizi
Ve aynı yerde ölüyorduk
Ve hatta aynı mezardaydık
Sen de farkında değildin
Ben de
Önce Vatan Gazetesi