MUSTAFA ALTIOKLAR ‘SENARYO: KARAKTERİN YOLCULUĞU’  KİTABINI YAZDI

HABER: NEDRET HOTUN

İstanbul Kanatlarımın Altında, Ağır Roman, Beyza’nın Kadınları gibi filmlerin yönetmeni ve yazar Mustafa Altıoklar’dan klasik uzun metrajlı film senaryosu yazma tekniği ve karakter yaratma sanatının ortaklıkları üzerine yoğunlaşmış bir kitap: Senaryo: Karakterin Yolculuğu.

Halen Berlin’de yaşayan ve yönetmenlik-senaryo dersleri veren usta yönetmen kendi deneyimlerinden yola çıkarak çok detaylı bir kitap hazırladı.

Kitapta örnek filmler üzerinden sekiz perdeli plot yapısına, sanat filmlerinin kurgusundan karakter motivasyonuna, ark dönümüne, merkezi dramatik çatışmadan senaryo kurgusu ve manifestosuna, astroloji arketiplerinden Jungien arketiplere, sinemada olay kavramından peripeteia, anagnorisis, zaman baskısı, dramatik ironi, sekans, logline, sinopsis, plot ve tretman tanımlarına kadar senaryo yazarlığının sırları yer alıyor.

“Bu kitap sinema yolculuğu sırasında alacakaranlıkta yol arar gibi bulmaya çalıştığım ve geri dönüp yazdığım senaryolarıma baktığımda gördüğüm hatalardan süzerek damıttığım kişisel deneyim ve bilgilerin demlenmiş sunumudur; bir teori, bir kutsal kitap, bir doktrin değil,” diyen Altıoklar, “Elinizdeki kitap, yaratıcı drama eğitimi konusunda doğruluğu yüzyıllardan beri deneme ve yanılmalarla kanıtlanmış ilkeleri takip ederek, zaten bilineni yeniden keşfetme sürecini atlayıp, yeteneklerini vakit kaybetmeden özgürleştirmek isteyen yazar adayları için bir yöntem önermesidir” ifadesini kullandı.