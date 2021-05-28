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Mustafa Akay Sevenlerine Seslendi 

 Mustafa Akay, tarzının dışında bir şarkı ile karşımıza çıkmaya sayılı zaman kaldı. En son "ihanet" şarkısı ile karşımıza çıkan Mustafa Akay, bu yeni şarkısı ile oldukça idialı. 

28 Mayıs 2021 Cuma 16:35
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Mustafa Akay Sevenlerine Seslendi 

29 senedir sahnelerde olan ve sahnesinde 80'li, 90'lı yılların Türkçe ve Yabancı şarkıları yorumlayan başarılı şarkıcı Mustafa Akay, yeni şarkısı için sona yaklaştı. Haziran ayı içerisinde sevenleriyle buluşturacağı sürpriz şarkısı için konuşan Akay, "Uzun süredir pandemiden dolayı zor süreçler geçirdik. Her nekadar evlerimizden canlı yayın bağlantıları ile konserler vermeye çalışsak da yıllardır alıştığımız o sahne ortamlarının sıcaklığına uzak düştük. Şimdi yine devam eden bu süreçte bir nebze de olsa şarkımla sevenlerimi buluşturmak istedim. Ne olursa olsun her şeyin başı sağlık. Herkese sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu. 

Müzik sektörüne 1 Albüm (LP), 3 Maxi single (EP), 5 Single (Tekli)si ve birçok klip çalışması sunmuş olan başarılı şarkıcı Mustafa Akay müzik sektörünün değerli isimlerinden biri...

İSTANBUL- ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkayMustafa Akay Sevenlerine SeslendiAyılı ZamanIhanet
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