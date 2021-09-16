MURAT KARAHAN EKİM AYINDA BOLŞOY TİYATROSU’NDA SAHNE ALACAK

NEDRET HOTUN

İSTANBUL



Devlet Opera ve Balesi genel müdürü tenör Murat Karahan Rusya’nın tarihi tiyatrolarından Bolşoy’da yeniden sahne alacak. Karahan tarihi tiyatroda dünyaca ünlü sanatçı Anna Netrebko ile birlikte Tosca operasını seslendirecek.

TARİHİ TİYATRODA SAHNE ALACAK

Dünyanın önemli besteci ve yorumcularının sahne aldığı Bolşoy tiyatrosuna Murat Karahan 2015 yılından bu yana konuk sanatçı olarak davet ediliyor. Karahan bu yıl 12-14-16 Ekim tarihlerinde Bolşoy’da altıncı kez sanatseverlerin karşısına çıkacak.