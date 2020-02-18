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Muhteşem İmza Günü

CNR Kitap Fuarı’nda ilk kitabım Papatyanın Yapraklarının imza günü gerçekleşti.

18 Şubat 2020 Salı 09:21
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Muhteşem İmza Günü

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

CNR Kitap Fuarı Yeşilköy’de Az Yayınevi’nden yayınlanan ilk kitabım Papatyanın Yapraklarının imza günü gerçekleşti 15-16 Şubat cumartesi-pazar günlerinde. 

Gelen gelemeyen mesaj telefon hediyeler ile ulaşan, yanımda olan, şehir dışından bile katılan tüm dostlara candan teşekkürler. 

Dostlarım hazinemdir, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. İyi ki varsınız, ayağınıza yüreğinize sağlık; canlarım annem, babam, teyzem, oğlum, kızım, eşim, aydınlık sanatçı can dostlarım Murat Parasayar ve sevgili eşi biricik dostum Burçin Parasayar.

            

Bursa’dan kalkıp gelen değerli dostlar Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Sayın Turgay Yazıcı ve Sayın Hayati Aynıgül, Önce Vatan Gazetemiz ailesinden yılların can dostları, çok değerli Habib Babar, Celal Kodamanoğlu, Murat Uygur, İsmail Gökgez, bu muhteşem fotoğrafları çeken gazetemizin değerli yazarlarından sevgili dost Yaşar Şenyüz.

        

Şekerciklerim olmazsa olmazlarım Ayşegül Akosman, canım ameliyatlı haliyle bile gelen Elvan Durmuş, can Rabia Gürsoy,  enerjist yaşam koçu değerlilerim ruh dostum sevgili biricik Elif Kiraz.

Çok değerli dost Mustafa Önül ve Az Kitap Yayınevi yazarlarımızdan çok değerli hocam Şener İşleyen, müthiş Türk Ersagun Üstündağ, Banu Kopuz Algül, Faden Selçuk, Emre Timur, sevgili Oya Özer, Zekariya Besirli, Burak Iğlıkçı, güzel müziği ile ruhumuzu mutlu eden yine yazarlarımızdan Gürdal Öztürk. Yayınevinin her şeyi, kurucusu Adem Özbay’ın sağ kolu İsmail Zengin, şeker kızı Sudenaz, adını yazmayı unuttuysam da affedin, tüm dostlara canı gönülden çok teşekkürler ediyorum. 

Diğer imza günlerimizde buluşmak üzere; Mart Bursa, Ankara, Nisan İzmir, Antalya, Bodrum ve İstanbu’da sosyal sorumluluk içerikli projeler ile devam edecek imza günlerim. İnstagram’dan, Facebook’tan takip edebilirsiniz, haberdar olabilirsiniz... fundaakosmanerman.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.02.2020 14:38
Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman Ermanİmza GünüPapatyanın YapraklarıCNR Kitap FuarıAz Yayınevi
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