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Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

26 Mart 2019 Salı 15:44
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Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi

SİVAS - Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemini belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'yi anma etkinlikleri kapsamında İnönü Bulvarı üzerinde fotoğraf sergisi açıldı. BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını anlatan 100 fotoğrafın bulunduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yazıcıoğlu'nun gençliği ve hayatını kaybettiği helikopter kazasına kadar geçen dönem içerisindeki seçilmiş fotoğraflardan oluşan sergide ayrıca Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için lokma dağıtıldı.

Sergi hakkında bilgi veren BBP İl Başkanı Uğur Bulut, "2009 yılında hain bir suikast sonucu kaybettiğimiz şehit genel başkanımızı ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 10 yıldır BBP'liler, alperenler, ülkücüler, bozkurtlar ve Türkiye'deki tüm iyi insanlarla birlikte hem Muhsin Başkanımızın hukukunu ararken hem de düzenlediğimiz programlarla onları anıyoruz. Bugün de Muhsin Başkanımızın siyasi tarihinden çeşitli kesitleri gösteren fotoğraf sergisiyle Sivaslıların karşısındayız. Programlarımıza katılım sağlayan tüm Sivaslı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz'' dedi. 

Sergiye katılan vatandaşlar ise Sivaslıların Yazıcıoğlu'na duydukları özlemi dile getirerek serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiMuhsin Yazıcıoğlu
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