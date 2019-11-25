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MÜHRÜ CİN 6 ARALIK'TA SİNEMALARDA!

Korku gerilim türündeki filmleri seviyorsanız MÜHRÜ CİN'e bayılacaksınız. Sevmiyorsanız da bu film başlangıç için çok iyi bir fırsat.

MÜHRÜ CİN 6 ARALIK'TA SİNEMALARDA!

Korku gerilim türündeki filmleri seviyorsanız MÜHRÜ CİN'e bayılacaksınız. Sevmiyorsanız da bu film başlangıç için çok iyi bir fırsat.

25 Kasım 2019 Pazartesi 18:06
12 Okunma
MÜHRÜ CİN 6 ARALIK'TA SİNEMALARDA!

HASRET DİLEK DELİER

İSTANBUL

NEFES NEFESE İZLEYECEĞİNİZ BİR KORKU SERİSİ GELİYOR...

Serinin İlk filmi MÜHR-Ü CİN'in yönetmenliği ve senaryosu Buğra Kekik'e ait.

Oyuncu kadrosu Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut, Muhammet Kınık, İrfan Uygur, Gülşah Aydın gibi sevilen isimlerden oluşan filmin fragmanı yayınlandığı günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Filmin konusu ise şöyle :

Rana, Müzikal Tiyatro oyunlarında oynayan genç bir kadındır. Bir süredir görüşmüş olduğu Eren’le sevgili oldukları gün, eve geldiğinde bazı doğaüstü durumlarla karşılaşır. Gördüğü şeyler karşısında ev arkadaşı Kübra eve gelene kadar banyoda öylece korku içinde kalmıştır. Sonra ki günler Oyun yaptıkları sahnede iş hayatına devam ederken, sevgilisi Eren’le görüşmeye devam etmektedir. Çevresi Rana’yı halüsinasyon gördüğüne ikna etse de bir süre sonra çevresindeki arkadaşları da gerçeğin farkına varır. Rana, gördüğü doğaüstü varlığın hem kendisine hem çevresine zarar vermesinden dolayı onunla savaşmayı seçer. Ölümü dahi göze alan Rana, kendisine musallat olan varlık ile yüzleşir.

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Anahtar Kelimeler:
Hasret Dilek Delierönce VatanMührü CinSinema6 Aralık
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