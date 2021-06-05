Muhammet Daştan'ın ikinci romanı "Yaban Eller" çıktı

HASRET D. DELİER

Romanlarında kadınların başarısına geniş yer veren yazar, ikinci romanında da kadınların yaşam öykülerini, hayat mücadelelerini ve başarılarını kaleme almıştır.

"Sağır ve dilsiz kız kardeşi için kendisinden vazgeçen Osman'ın, çaresizlikler ve travmalar içinde hayata tutunmaya çalışan Kader'in, solmuş bir hayatı yeşertmeye çalışan iyi niyetli iş adamı Sami beyin, uzun zaman yalnızlığıyla ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan Yaprak hanımın, tüm tehditlere rağmen suçun suçlunun peşini bırakmayıp hep adalet peşinde koşan Başkomiser Taşkın beyin, zorlu mesleğinde karşılaştığı tüm entrikalara rağmen onurunu hiç kaybetmeden işine devam eden gardiyan Ali'nin, hikâyesi yazarın eserinde yer alıyor.

Daha bu hayattaki nice kahramanların hapishanelere, hastanelere, köşklerden huzurevlerine, karakollardan çöplüklere uzanan zorlu yaşam öykülerini, heyecan verici bir kurguda anlatılan "YABAN ELLER" okurun son sayfaya kadar merak edip, bir solukta bitirebileceği bir roman.

Kitabın ilgi çeken kapak tasarımı ise birçok başarılı yazarın eserlerinin kapak tasarımlarına imza atan Ayten Hocalar'a ait.

"Yaban Eller" tüm kitap satış noktalarında ve internet kitap platformlarında siz değerli okuyucularıyla buluşmayı bekliyor..

Haber - Hasret Dilek Delier