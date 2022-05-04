Mücella Balyemez “DÜŞ İZLERİ” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

30 Nisan Cumartesi günü açılışı yapılan sergi, 14 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide sanatçının birbirinden güzel 40’a yakın çalışması yer almakta.

Mücella Balyemez

İstanbul doğumlu olan sanatçının çocukluğunda başlayan resim tutkusu, eğitim ve iş hayatı boyunca devam etmiştir, Temel resim eğitimi aldıktan sonra desen ve resim teknikleri konusunda eğitimini geliştirmiştir. Sanat felsefesi olarak geçmişteki yaşanmışlıklara dokunmayı amaç edinen sanatçı sürekli yeni teknik ve tarz arayışı içerisinde olup kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

Sergi; Caddebostan - Türk Balıkadamlar Kulübü’nde 14 Mayıs tarihine kadar tüm sanatseverlerin seyrine açık olacak.