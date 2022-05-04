Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
897,71
DOLAR
14,74
STERLİN
18,63
EURO
15,69
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Mücella Balyemez “DÜŞ İZLERİ” Sergisi

Mücella Balyemez’in “DÜŞ iZLERİ” Resim Sergisi Caddebostan “Türk Balıkadamlar Kulübü’nde sanatseverler ile buluştu.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:54
Mücella Balyemez “DÜŞ İZLERİ” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

30 Nisan Cumartesi günü açılışı yapılan sergi, 14 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide sanatçının birbirinden güzel 40’a yakın çalışması yer almakta.

Mücella Balyemez

İstanbul doğumlu olan sanatçının çocukluğunda başlayan resim tutkusu, eğitim ve iş hayatı boyunca devam etmiştir, Temel resim eğitimi aldıktan sonra desen ve resim teknikleri konusunda eğitimini geliştirmiştir. Sanat felsefesi olarak geçmişteki yaşanmışlıklara dokunmayı amaç edinen sanatçı sürekli yeni teknik ve tarz arayışı içerisinde olup kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

Sergi; Caddebostan - Türk Balıkadamlar Kulübü’nde 14 Mayıs tarihine kadar tüm sanatseverlerin seyrine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak Karabayönce VatanTürk Balıkadamlar KulübüCaddebostanSergiDÜŞ İZLERİMücella Balyemez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP
DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP
“REACTION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“REACTION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
K. MUZAFFER GENÇER’in Yapıtları LOUVRE Müzesi PARİS Art Shopping'te Sergilendi 
K. MUZAFFER GENÇER’in Yapıtları LOUVRE Müzesi PARİS Art Shopping'te Sergilendi 
Okay Temiz “Ritim Günleri” 13 Mayıs’da CRR Konser Salonu’nda...
Okay Temiz “Ritim Günleri” 13 Mayıs’da CRR Konser Salonu’nda...
Türk Sineması’nın emektar oyuncularından Kadir Kök, yaşama veda etti. Emektar oyuncunun ölüm haberini ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk Sineması’nın emektar oyuncularından Kadir Kök, yaşama veda etti. Emektar oyuncunun ölüm haberini ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali
Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali
One Direction üyesi 'Louis Tomlinson' ilk kez İstanbul'da
One Direction üyesi 'Louis Tomlinson' ilk kez İstanbul'da
"Yenikapı'ya yeni port için çalışmalar başladı"
"Yenikapı'ya yeni port için çalışmalar başladı"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma