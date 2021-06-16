“MOTIVATION” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Adyali, Ali Osman Kıratlı, Aslı Taneröz, Bakiye Kavas, Banu Temizel, Betül Ketenci, Bilun Karaduman, Büşra Taş, Caılın Alaınn, Canel Işık, Cansu Bilgebay, Dilek Değerli, Duriye Yüksel, Ecenaz Can, Eda Sönmez, Elham Parhizkar, Elif Koyuncuoğlu, Elife Sezen, Gizem Kale, Gülcan Kartal Bağat, İpek Ansı Ortakol, İrem Özkan, Krıstına Korotıch, Murat Karabüyük, Müge Ekinci, Nesligül Hasdemir, Nurcan Kahraman, Pamir Kargin, Pınar Keleş, Rabia Evren, Selçuk Karabüyük, Semra Yorulmaz, Seçil San, Siraç Şerife Okçu, Zofıa Goss

“Motıvatıon” sergisi; La Visione Art Gallery’de 20 Haziran 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Yaman Pakdil 0212 259 91 11