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“MOTION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 23 Mart -1 Nisan 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “MOTION” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

26 Mart 2022 Cumartesi 19:43
“MOTION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Kurallara uygun gerçekleşen sergide, sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Art Nur Sherıe, Başak Gülcan, Beril Dikmen, Cengiz Mısırlıoğlu, Derman Koyuncu, Dudu, Ecem Tufan, Fariba Karımı, Fatemeh Keivanbad, Gizem Okten, Gülşah Tuç, Hülya Yaltır, İlknur Aydın, Melek Akkaya, Nalan Özgöz, Neşe Tuvarlak, Nisa Arığa, Pınar Aygün, Riham Dajani, Selva Nur Dilek

MOTION” adlı sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 1 Nisan 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MOTION SergisiGalerıe DArt La VisioneZambak Karabayönce Vatan
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