MOSKOVA'DA DÜZENLENEN XIV ULUSLARARASI BALE YARIŞMASI'NIN KAZANANLARI AÇIKLANDI

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Rusya Kültür Bakanlığı ve ROSCONCERT kurumunun düzenlediği 3-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşen XIV. Uluslararası Moskova Devlet Akademik Bolşoy Bale Yarışması’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi baş balerini, Uluslararası Bodrum Bale Festivali Sanat Yönetmeni ve bale eğitmeni Zeynep Sunal Öngün jüri üyesi olarak Türkiye’yi temsil etti.

Yarışmanın jürisi, koreografik sanat alanında önde gelen Rus ve uluslararası isimler, Rus ve uluslararası bale solistleri, dünyanın en büyük tiyatro topluluklarının başkanları, yetkili koreograflar, öğretmenler, tiyatro eleştirmenleri, koreografinin önde gelen isimleri ve yapımcılardan oluşuyor.

XIV Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması'nın kazananları için 11 Haziran günü saat 15:00'te Rusya Bolşoy Tiyatrosu'nun Beethoven Salonu'nda ödül töreni yapıldı. Yarışmada dereceye girenlerin Gala konseri ise 11 Haziran saat 19:00'da Tarihi sahnede gerçekleşti.Yarışma jürisine Avusturya, Arjantin, Beyaz Rusya, Brezilya, İngiltere, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Çin, Rusya, ABD, Türkiye, İsveç ve Japonya'nın içinde yer aldığı 33 ülkeden 343 başvuru yapmıştı.

Bolşoy Bale Yarışması jürisine Türkiye’den Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçılarından Zeynep Sunal Öngün davet edilmişti.

Ankara Devlet Opera ve Balesi baş balerini, Uluslararası Bodrum Bale Festivali Sanat Yönetmeni ve bale eğitmeni Zeynep Sunal Öngün bu önemli yarışmada son derece önemli ve prestijli bir sorumluluk üstlenerek seçici kurulda yer almaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Sanatçı Zeynep Sunal Öngün Moskova’da yalnızca Bolşoy Bale Yarışması jüri üyeliği yapmakla kalmadığını bale konusunda farklı ülkelerle iş birliği yapabilmek için son derece yararlı görüşmeler de gerçekleştirdiğini belirtti.

Dört yılda bir düzenlenen bu dünya çapındaki büyük yarışma organizasyonuna 1969 yılından bu yana devam ediyor.

Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması, bu yıl ünlü bale prodüksiyonlarıyla dünya çapında büyük ödüller kazanarak, 20. yüzyılın ikinci yarısında Rus balesinin yazgısını belirlemekte büyük rol oynayan Bolşoy Balesi'nin baş koreografı Yuri Grigorovich'in doğumunun 95. yıl dönümüne adanmıştı.