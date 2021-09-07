MOR VE ÖTESİ “DÜNYANIN EN ŞANSLI SANATÇILARIYIZ”

HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul'un ilk açık hava kültür ve sanat merkezi “Yeni Bir Yaşam” YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor. Yemyeşil bir alanda doğa ile baş başa yıldızların altında gerçekleşen konserde Mor ve ötesi binlerce hayranına keyifli saatler yaşattı. İlginin çok yoğun olduğu gecede giriş kapısında oluşan kalabalık yüzünden konser yarım saatlik gecikme ile başladı..

İstanbul'da böyle güzel doğa ile iç içe, böyle güzel bir mekan da sahne almaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkürler' diyerek izleyicileri selamladığı konserin açılış şarkısı 'Güneşi Beklerken' ile oldu.

Grubun solistti Harun Tekin sık sık hayranları ile sohbet ederek bulundukları ortamın ne kadar güzel olduğunu tekrarladı. “Dünyanın en şanslı dört sanatçısıyız” diyerek böyle bir ortamda bulunmanın ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalıştı..

Gecenin en coşkulu anları Cambaz şarkısını söylerken yaşandı. Bu şarkıyı “Özgür Medya” için söylediklerini belirtten Harun Tekin, Cambaz’ı binlerce hayranı iye birlikte söyledi.

5000'den fazla izleyiciye unutulmaz şarkılarını seslendiren grup 'Bir Derdim Var' ile bitirdiği konser sonrası yoğun istek sonrasında kapanışı 'Yardım Et' ile yaptı.

Doğa ile baş başa konserleri hiç kaçırmayan Uğurkan Erez yine yakın dostları ile birlikte konseri izleyenler arasındaydı…

YBY Yaz Konserleri serisinde 10 Eylül gecesi Koray Avcı, 26 Eylül gecesi ise Cem Adrian sahne alacak.