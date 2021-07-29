Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1381.92
ALTIN
498.43
DOLAR
8.5161
STERLİN
11.9020
EURO
10.1281
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına...
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Modern sufiliğe ‘Aşk’ ile yolculuk

Yazar Ali Yağmur Özbek, ’Aşk’ adlı kitabını Cinius Yayınları’ndan çıkardı. Özbek, 103 sayfalık kitabında hikayelerle modernleşen sufiliğe bir bakış açısı daha kazandırıyor. 

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:40
10 Okunma
Modern sufiliğe ‘Aşk’ ile yolculuk

İSTANBUL-  Aşık Veysel’den, Mevlana Celaleddin Rumi’ye ve Nasreddin Hoca’ya kadar pek çok sufi öyküleriyle satırlar arasında bizi düşündürüyor. Kitap, aynı zamanda sayfaların editörü olan Nursezer Tezsezer’in karakalem çizimleri ile okurunu derin ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 

Ali Yağmur Özbek’in ‘Aşk’ kitabı ile ilgili konuşan Tezsezer ¨Her sayfada ayrı bir ‘ben’ olacaksın. Hiç olacaksın, öyküsünde bahsettiği gibi. Kendinle yüzleşecek, kendinle konuşacaksın. Tasavvufu, sufizmi anlayacaksın. Teslimiyeti öğreneceksin. İç çatışmalarının yol göstereni, başucu kitabın olacak Aşk…¨ diyor. 

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AşkAli Yağmur ÖzbekAşık VeyseldElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi
Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi
Prof. Dr. Çevik: Myra, Anadolu'nun 'Pompei'si
Prof. Dr. Çevik: Myra, Anadolu'nun 'Pompei'si
Dünyanın ilk 'gülücük' emojisine 1 ayda 10 bin ziyaretçi
Dünyanın ilk 'gülücük' emojisine 1 ayda 10 bin ziyaretçi
Döşemealtı halısına coğrafi işaret tescili
Döşemealtı halısına coğrafi işaret tescili
EDEBİYATBLOG ÖZGÜR YAZARLAR, ÖZGÜN YAZILAR
EDEBİYATBLOG ÖZGÜR YAZARLAR, ÖZGÜN YAZILAR
2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı
2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı
“SANAT AŞKINA - 4” AÇILDI
“SANAT AŞKINA - 4” AÇILDI
ANIL SURAL’IN ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA?’ ADLI KİTABI ÇIKTI
ANIL SURAL’IN ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA?’ ADLI KİTABI ÇIKTI
NORVEÇ’İN EN BÜYÜK MÜZESİ 2022’DE AÇILIYOR
NORVEÇ’İN EN BÜYÜK MÜZESİ 2022’DE AÇILIYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma