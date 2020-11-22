Modacı Ferruh Karakaşlı Sergisi Next Art Gallery’de Açıldı...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yerli ve yabancı arenada yüzlerce sergi ve defilede adını duyuran Ferruh Karakaşlı; Türkiye’nin en başarılı ve yaratıcı modacılarından biri olarak gösteriliyor...

Karakaşlı’nın eserlerinin göz doldurduğu serginin açılış kokteyli, iş, sanat, basın ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseverin katılımının yanı sıra, Türk iş dünyasının işadamlarından Cenk Dağcı, Sanatçılar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Ecenur Aydın, Yüksek Hemşire ve Sanat Eleştirmeni Derya Akyıldız Babacan, Yönetmen ve Aranjör Emir Emirhanoğlu, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Yüksel İvgen, Oyuncu ve Manken Maria Simirnova, Mücevher Tasarımcısı ve Bass Gitar Sanatçısı Hakan Saka, Galeri Yöneticisi ve Ressam Neşe Arslan, İstanbul Ressamlar Birliği Başkanvekili Dilruba Tüluğcankanat ve Sanat Eleştirmeni Oktay Kaptan’ın da aralarında yer aldığı daha birçok seçkin davetli kitlesine ev sahipliği yaptı…

Ferruh Karakaşlı’nın eserlerinin büyük beğeni topladığı sergide; canlı keman performansı, katılımcı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı…