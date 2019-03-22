'Misafir İyi Bir Güneş' Tiyatro Oyunu Sahne Beşiktaş'ta

HABER: DUYGU KARABAL

Misafir İyi Bir Güneş- Tiyatro Oyunu: 22. İstanbul Tiyatro Festivali'ndeki prömiyeri ve gösterimlerinin ardından, 25-26 Mart tarihlerinde saat 20:30'da @sahnebesiktas'ta izlenebilir.

Misafir İyi Bir Güneş Tiyatro Oyunu: Oyuncular: Gülce Uğurlu, Güneş Sayın, Korhan Karabal, Ata Ünal, Meryem Bayram, Gökhan Deneç, Hakan Atmaca, Turan Tayar. Sahne Beşiktaş, İstanbul Tiyatro Festivali.

Biletler: Biletix ve Sahne Beşiktaş gişesinden alınabilir.

Rezervasyon ve bilgi için Tel: 0212 259 10 45



