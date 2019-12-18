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MİNİK ÖĞRENCİLERİN KARİKATÜRİST SEVİNCİ

Kral Şakir'in yaratıcısı ünlü Karikatürist ve Animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji 1, 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile buluştu.

MİNİK ÖĞRENCİLERİN KARİKATÜRİST SEVİNCİ

Kral Şakir'in yaratıcısı ünlü Karikatürist ve Animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji 1, 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile buluştu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:42
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MİNİK ÖĞRENCİLERİN KARİKATÜRİST SEVİNCİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Yarattığı Kral Şakir karakteri ile hem büyük hem de küçük herkesin çok severek okuduğu ve izlediği, Türk animasyonları arasında en fazla izlenen ve 2,5 milyon gişe yapıp vizyondaki çoğu filmi geride bırakan ''Kral Şakir Korsanlar Diyarı'' filminin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji’ndeki minik öğrencilerin büyük sevgisiyle karşılaştı.

Çevre Koleji'nin 17.Kitap Şenliği kapsamında düzenlediği organizasyonda, çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kitap şenliğinde Varol Yaşaroğlu, öğrencilerle sohbet etti aynı zamanda Yaratıcılık ve Çizerlik konusundaki tecrübelerini anlattı.

Öğrencilerin özellikle merakla sorduğu Kral Şakir karakteri ile ilgili tüm soruları yanıtlayan Varol Yaşaroğlu, aynı zamanda çizim konusunda yetenekli öğrencilerin kendisine getirmiş olduğu çizimlere de çok şaşırdı ve ilerisi için tavsiyelerde bulundu.

Çevre Koleji 17. Kitap Şenliği edebiyatımızın güçlü kalemleri ve ülkemizin önde gelen yayınevlerinin katılımıyla 9 10 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.12.2019 05:49
Anahtar Kelimeler:
MİNİK ÖĞRENCİLERİN KARİKATÜRİST SEVİNCİYaşar Şenyüz
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