MİNİK ÖĞRENCİLERİN KARİKATÜRİST SEVİNCİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Yarattığı Kral Şakir karakteri ile hem büyük hem de küçük herkesin çok severek okuduğu ve izlediği, Türk animasyonları arasında en fazla izlenen ve 2,5 milyon gişe yapıp vizyondaki çoğu filmi geride bırakan ''Kral Şakir Korsanlar Diyarı'' filminin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji’ndeki minik öğrencilerin büyük sevgisiyle karşılaştı.

Çevre Koleji'nin 17.Kitap Şenliği kapsamında düzenlediği organizasyonda, çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kitap şenliğinde Varol Yaşaroğlu, öğrencilerle sohbet etti aynı zamanda Yaratıcılık ve Çizerlik konusundaki tecrübelerini anlattı.

Öğrencilerin özellikle merakla sorduğu Kral Şakir karakteri ile ilgili tüm soruları yanıtlayan Varol Yaşaroğlu, aynı zamanda çizim konusunda yetenekli öğrencilerin kendisine getirmiş olduğu çizimlere de çok şaşırdı ve ilerisi için tavsiyelerde bulundu.

Çevre Koleji 17. Kitap Şenliği edebiyatımızın güçlü kalemleri ve ülkemizin önde gelen yayınevlerinin katılımıyla 9 10 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.