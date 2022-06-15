Mıgırdıç Beşiktaşlıyan Nişanı Takdim Edildi

İSTANBUL- Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi tarafından Modern Ermeni edebiyatının en önemli temsilcilerinden Mıgırdiç Beşiktaşlıyan adına verilen özel nişan bu yıl tiyatro çalışmalarıyla tanınan Boğos Çalgıcıoğlu’na takdim edildi. Mıgırdıç Beşiktaşlıyan nişanı daha önce dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler’e (2017) ve Marmara Gazetesi yayın yönetmeni Rober Haddeciyan’a takdim edilmişti. 11 Haziran Cumartesi günü Atlas Sineması’nda yapılan ve oldukça kalabalık bir katılımcı grubunun hazır bulunduğu taltif töreninde sırasıyla Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tiyatrocu ve yazar Bercuhi Berberyan, akademisyen Dr. Mehmet Fatih Uslu, Boğos Çalgıcıoğlu’nun öğrencilerinden Murat Cavak, Mimesis editörü ve eğitimci Fırat Güllü, tiyatro tarihi araştırmacısı Nesim Ovadya İzrail Boğos Çalgıcıoğlu’nu anlatan birer konuşma yaptılar. Törende ayrıca dünyaca ünlü duduk sanatçısı Aram İpekciyan ve perküsyoncu Burag Mesropyan bir dinleti sunarken, Lusavoriç Korosu da beş şarkılık çok beğenilen bir kısa konser verdi.

Ardından sahneye çıkan İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan halkların kardeşliğini vurgulayan ve Boğos Çalgıcıoğlu’nun hem Ermeni Cemaatine hem tiyatro sanatına hem de iki toplum arasındaki bağların güçlenmesine yaptığı katkının altını çizen bir konuşma yaptı ve Boğos Çalgıcıoğlu’nu Mıgırdiç Beşiktaşlıyan Özel Nişanı’yla taltif etti. Başep. Zekiyan, Turizm ve Kültür Bakanlığına, özellikle Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a ve tertip heyeti ile törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

HABER: ELİF HAYVALI