MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA

İstanbul Aşığı Michael Halphie son haftalarda sosyal medyada paylaştığı Şarkısı “Istanbul Istanbul I’m in Love With You’’ (Aşığım Sana Istanbul) inanılmaz bir destek görüyor.



Michael Halphie’nin İstanbul’a yazdığı Aşk Mektubu dikkat çekip basında yer almaya başladı. İBB Haber onunla röportaj yaptığı video’yu devamlı yayınlıyor. Herkesten gelen olumlu yorumlardan çoğu “Bu şarkı dünyada İstanbul’un promosyonunu çok iyi yapar’’ oluyor.



Michael Halphie “Ses sanatçısı olarak amacım; “İstanbul İstanbul Sana Aşığım” adındaki şarkımı bir an evvel Sayın Ekrem İmamoğlu’ na ve ekibine ulaştırmak. Umarım şarkım gereken desteği görüp İstanbul’un tanıtımında önemli bir araç olur...diyor ve ekliyerek “Kendi imkanlarımla İstanbul’un promosyonunu yapmam mümkün değil. Umarım beklediğim haber bir an evvel gelir” diyerek sözlerini tamamlıyor...

İstanbul İstanbul Sana Aşığım - Söz & Müzik Michael Halphie

Altın kızıl güneş batışları

Eski camileri aydınlatır.

Boğaziçi sizi çağrır

Büyülü manzarayı paylaşmaya.

Şayet inanırsanız

Bu sihirli şehri görebilirsiniz.

Biraz düşünürseniz de

İstanbul’un zihninizde yer ettiğini anlarsınız.

Yükseklerdeki minarelerden seslenen Müezzinler

Size her gün sevgi ve barış için dua etmeyi hatırlatır.

İstanbul İstanbul Aşığım Sana

İstanbul İstanbul Sığındım Sana

Istanbul Istanbul

Sensiz Olmuyor

Nefesim Kesiliyor...