Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1164
ALTIN
518.981
DOLAR
8.4433
STERLİN
10.9650
EURO
9.8810
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım aday kadrosu...
Köksal Ekinci’den Cumhuriyet’e Özel Şarkı
Köksal Ekinci’den Cumhuriyet’e Özel Şarkı
Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı
Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası...
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri...
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA

Michael Halphie “Nihayet Dünya’da İstanbul’ u İngilizce anlatan bir şarkımız var artık” diyor. 

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:36
2 Okunma
MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY


İstanbul Aşığı Michael Halphie son haftalarda sosyal medyada paylaştığı Şarkısı “Istanbul Istanbul I’m in Love With You’’ (Aşığım Sana Istanbul) inanılmaz bir destek görüyor.


Michael Halphie’nin İstanbul’a yazdığı Aşk Mektubu dikkat çekip basında yer almaya başladı. İBB Haber onunla röportaj yaptığı video’yu devamlı yayınlıyor. Herkesten gelen olumlu yorumlardan çoğu “Bu şarkı dünyada İstanbul’un promosyonunu çok iyi yapar’’ oluyor.


Michael Halphie “Ses sanatçısı olarak amacım; “İstanbul İstanbul Sana Aşığım” adındaki şarkımı bir an evvel Sayın Ekrem İmamoğlu’ na ve ekibine ulaştırmak. Umarım şarkım gereken desteği görüp İstanbul’un tanıtımında önemli bir araç olur...diyor ve ekliyerek “Kendi imkanlarımla İstanbul’un promosyonunu yapmam mümkün değil. Umarım beklediğim haber bir an evvel gelir” diyerek sözlerini tamamlıyor...

İstanbul İstanbul Sana Aşığım - Söz & Müzik Michael Halphie

Altın kızıl güneş batışları 

Eski camileri aydınlatır.

Boğaziçi sizi çağrır

Büyülü manzarayı paylaşmaya. 

Şayet inanırsanız 

Bu sihirli şehri görebilirsiniz.

Biraz düşünürseniz de 

İstanbul’un zihninizde yer ettiğini anlarsınız.

Yükseklerdeki minarelerden seslenen Müezzinler

Size her gün sevgi ve barış için dua etmeyi hatırlatır.

İstanbul İstanbul Aşığım Sana

İstanbul İstanbul Sığındım Sana

Istanbul Istanbul

Sensiz Olmuyor

Nefesim Kesiliyor...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMichael HalphieİSTANBUL U ANLATAN VİDEOSUİBBYayınönce VatanZambak Karabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİPNOT’TAN YENİ Polisiye
DİPNOT’TAN YENİ Polisiye
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ
GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ
GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ
Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?
Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?
Saadet Algan’ın ikinci kitabı yakında raflarda!
Saadet Algan’ın ikinci kitabı yakında raflarda!
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 73. KİTAP: AYDINLANMA
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 73. KİTAP: AYDINLANMA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma