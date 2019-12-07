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Mevlana'yı anma törenleri  'Vefa Vakti' yürüyüşüyle başladı

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Vefa  Vakti' temalı yürüyüşle başladı. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.

Mevlana'yı anma törenleri  'Vefa Vakti' yürüyüşüyle başladı

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Vefa  Vakti' temalı yürüyüşle başladı. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:05
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Mevlana'yı anma törenleri  'Vefa Vakti' yürüyüşüyle başladı

KONYA

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti.  Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde, 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftada yapılan ve 'Vuslat (Sevgiliye kavuşma) Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' olarak  isimlendirilen törenler, halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak da anılmaktadır.

'VEFA VAKTİ' YÜRÜYÜŞÜ

Bu yıl düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' bugün 'Vefa Vakti' temalı yürüyüşle başladı. 

Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaretin ardından Valilik binası önünden yaklaşık 500 metre ilerideki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde yürüyüş gerçekleşti.  Müze önündeki meydanda ise  Nevbe merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) yapıldı. Ardından Mevlana  Müzesi'ne geçilere, Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu.

ABD'Lİ SANATÇI DELLİ MİLES İLAHİ OKUYACAK 

Bugün düzenlenen törenler saat 20.00'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sema ayiniyle sona erecek. 'Hz Mevlana'nın 746'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' boyunca her gün sema gösterileri; sergiler, seminerler, atölye çalışmaları, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi dersleri  ile sürecek.

10 Aralık günü dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston'a  uzun süre vokalistlik yapan ve İslamiyet'i tercih edip Müslüman olan  ABD'li rock müzik sanatçısı Della Miles, Türkçe olarak ilahi okuyacak. Törenler 17 Aralık günü düzenlenecek 'Şeb-i Arus' programıyla sona erecek. 

DHA

Son Güncelleme: 07.12.2019 10:17
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanıMehmen Nuri ErsoyUluslararası Anma TöreniVuslat YıldönümüMevlanaKonya
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