Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.337,61
ALTIN
914,71
DOLAR
14,76
STERLİN
19,34
EURO
16,11
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

07 Nisan 2022 Perşembe 14:26
Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

KONYA - Konya'da Mevlana Müzesi’nde yeni restore edilen 'Yeşil Kubbe' olarak da bilinen Kubbe-i Hadra'daki çinilerin bir bölümü döküldü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri henüz restorasyon sürecinin tamamlanmadığını, yerleştirilen çinilerin tepkimelerinin gözlemlenebileceği bir süreç olduğunu ifade etti. Düşen çiniler için, bugün müzede yeniden iskele kurulumuna başlandı.

Mevlana Müzesi’nin Kubbe-i Hadra’sını saran çiniler, Osmanlılar döneminde 1698, 1798, 1816, 1835, 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirildi. Yeşil Kubbe’de 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde, Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çinilerin geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar verildi. 1,5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında turkuaz rengindeki çiniler kubbeye yerleştirildi.

Çinilerle birlikte Kubbe-i Hadra, geçen yıl aralık ayında yeni görünümüne kavuştu. Ancak, yenilenen çinilerden bazıları döküldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, henüz restorasyon sürecinin tamamlanmadığını, yerleştirilen çinilerin tepkimelerinin gözlemlendiği bir süreç içerisinde olunduğunu ifade etti. Düşen çiniler için, bugün müzede yeniden iskele kurulumuna başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlana MüzesiKubbei Hadra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk sinemasından Hollywood'u kıskandıracak film!
Türk sinemasından Hollywood'u kıskandıracak film!
Metin Kar “ÖTÜKEN-DEN-BERİ” Sergisi
Metin Kar “ÖTÜKEN-DEN-BERİ” Sergisi
USTA OYUNCULARLA TİYATRO SÖYLEŞİSİ
USTA OYUNCULARLA TİYATRO SÖYLEŞİSİ
ÖĞRENCİLER SİLİVRİ'DE  SERGİDE  BİR ARAYA GELDİ
ÖĞRENCİLER SİLİVRİ'DE  SERGİDE  BİR ARAYA GELDİ
Yılın dev bütçeli korku filmi geliyor
Yılın dev bütçeli korku filmi geliyor
'Artemis' heykeli, bulunduktan yarım asır sonra sergilendi
'Artemis' heykeli, bulunduktan yarım asır sonra sergilendi
14. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nden  Tuncer Cücenoğlu Seçkisi
14. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nden  Tuncer Cücenoğlu Seçkisi
”Mahluk” 8 Nisan’da sinemalarda!
”Mahluk” 8 Nisan’da sinemalarda!
2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR ŞİİR YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU’NA PLAKET TAKDİM EDİLDİ
2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR ŞİİR YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU’NA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma