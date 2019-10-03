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Metin Ateş “Çok Zamanlılık ve Çok Yönlülük” Sergisi...

Niş Art Gallery, Ressam Metin Ateş’in “Çok Zamanlılık ve Çok Boyutluluk” adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 1 Ekim 2019 Salı günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

Metin Ateş “Çok Zamanlılık ve Çok Yönlülük” Sergisi...

Niş Art Gallery, Ressam Metin Ateş’in “Çok Zamanlılık ve Çok Boyutluluk” adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 1 Ekim 2019 Salı günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

03 Ekim 2019 Perşembe 16:52
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Metin Ateş “Çok Zamanlılık ve Çok Yönlülük” Sergisi...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Başta Altın Portakal olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi Metin Ateş grafik, afiş tasarımları, gazetecilik ve ressamlık gibi  pek çok kolda yoğun bir iş hayatının olmasına rağmen yaptığı sergilerindeki sunduğu eserlerinde, değişik boyutları, değişik zamanları üst üste işliyor ve insan ruhunun sonsuzluğunu evrensel bilgilerle harmanlıyor. Soyutla klasiği iç içe kallandığı çok boyutlu resimleri ile sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

Sanatçı sergi esnasında çekiliş ile sanatseverlere eserlerinden hediye etti...

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçının sergisi, 7 Ekim gününe kadar Niş Art Gallery’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Çok Yönlü Ressam Metin Ateş Kimdir?

1954 Ayvalık doğumlu Metin Ateş Liseyi İzmir Karşıyaka Koleji’nde bitirdikten sonra 1973 yılında şimdiki adı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’na girdi. 4 yıllık Güzel Sanatlar öğrenimi esnasında Mengü Ertel’in atölyesinde çalıştı. Bu yıllarda tanıştığı karikatürist Mıstık Bey’den mesleği ile ilgili bilgiler aldı. 1977 yılında Güzel Sanatlardan mezun olduktan sonra Ankara’da Turizm ve Tanıtma Bakanlığının grafik şubesinde çalışmaya başladı; Burada geçen iki yıl içinde birçok yarışmalara katıldı ve afiş çalışmalarına ağırlık verdi; Girdiği çeşitli grafik yarışmalardan 17 ödül kazandığı Altın Portakal’da bunlardan birisidir. Yedek subay olarak yaptığı askerliği esnasında da sanatsal çalışmalar ara vermedi ve yarışmalara katılmaya devam ederek Arkeoloji Derneği’nin afiş yarışmasında 1.lik ödülünü kazandı. 1981’de ilk Güneş gazetesi ile başladığı gazete grafikerliğini 2001 yılına kadar sürdürdü. Bu arada sırası ile Güneş, Tempo, Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam gibi çeşitli yayın kuruluşlarında toplam 21 yıl çalıştı. Cağaloğlu’nda çeşitli yayınevlerine kitap kapakları yaptı. Hürriyet Gazetesi’nde 3 yıl İz Bırakanlar köşesini hazırladı. Şimdiye kadar 20 kişisel sergi açıp, 11 karma sergiye katılan Metin Ateş grafik ve afiş ağırlıklı olarak başladığı eski çalışmalarından sonra yılların verdiği Evrensel Bilgi ve birikimini tuval üzeri akrilik çalışmalarla önce klasik sonra soyut çalışmalar halinde son zamanlarda da aynı tuval üzerinde soyut ve klasik karışık tek bir resim halinde tamamen özgün yapıtlarıyla kendini yenilemeye devam emektedir.

Son yıllarda  Ara Güler ile beraber ortak başlattığı (Dünden bugüne Ara Güler’den Metin Ateş’e İstanbul) isimli çalışmalar Ara Güler’in vefatı ile ancak 4 tablodan sonra yarım kalmıştır. Altın Portakal da dahil pek çok ödülün sahibi 21 kişisel 13 karma sergi açan değerli sanatçımız Metin Ateş’in yeni sergisinde Ara Güler ile ortak çalıştığı tabloları da görebilirsiniz... 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sergi“Çok Zamanlılık Ve Çok Yönlülük”Metin AteşZambak Karabayönce Vatan
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