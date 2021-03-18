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Merve Aydın Çidemden okuyucularına kitap müjdesi

'Merve'nin Kitaplığı' isimli Instagram sayfasıyla 160 bini aşkın takipçiye ulaşan Merve Aydın Çidem, takipçilerine kendi kitabını çıkaracağının müjdesini verdi.

18 Mart 2021 Perşembe 16:15
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Merve Aydın Çidemden okuyucularına kitap müjdesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kitap tutkunlarının beğeniyle takip ettiği ünlü Blogger Merve Aydın Çidem, kısa süre içerisinde kendi romanını çıkaracağını müjdeledi.
Daha önce, iki kolektif kitapta korku hikayeleri basılan Merve Aydın Çidem'in, romanı takipçilerinde büyük heyecan yarattı.


Ayrıca, Merve Aydın Çidem'in, 'Merve'nin Kitaplığı' isimli Instagram sayfası bir yandan konsepti ve renk seçimleriyle görsel şölen sunarken, bir yandan da takipçilerinin "Hangi kitabı okusam?" sorularına da cevap bulmayı vaat ediyor.
Yazarlığa nasıl yöneldiğini de anlatan Merve Aydın Çidem, "İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar estetik ve güzellik sektöründe piyasanın ünlü doktorlarıyla birlikte Medikal Direktör olarak çalıştım. Ancak kitaplara ve okumaya olan tutkum beni yazarlığa yöneltti. Böylece her şeyi geçmişte bırakıp bloğuma ve yazarlığa yöneldim" ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

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Merve Aydın çidemMervenin KitaplığıKitapTakipçiInstagram
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