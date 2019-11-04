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Mersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı

Mersin'de düzenlenen 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle hafta sonu karnaval havası yaşandı.

Mersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı

Mersin'de düzenlenen 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle hafta sonu karnaval havası yaşandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:11
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Mersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı

MERSİN - Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleşen festivalde narenciyenin başkenti Mersin’den dünyaya narenciye ürünleri tanıtıldı. 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katıldığı festivalde, 17 konser, 72 performans gösterisi, 81 grubun kortej geçişi gösterisi, defileler, atölyeler, sergiler, yarışmalar ve sunumlarla gerçekleşen 200’ün üzerinde etkinlikle, binlerce kişi festival coşkusuna ortak oldu.

3 GÜN SÜREN FESTİVAL, 200’ÜN ÜZERİNDE ETKİNLİĞE İMZA ATTI

Dün sona eren festival, 3 günde binlerce vatandaşı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Mersin Ticaret Borsası koordinesinde düzenlenen festivalde, 17 konser, 72 performans gösterisi, 81 grubun kortej geçişi gösterisi, defileler, resim atölyeleri, sergiler, su jeti ve flyboard yarışmaları, satranç turnuvaları ve Gastroshow şeflerin sunumlarıyla 200’ün üzerindeki etkinliğe imza atıldı. Son gününde Gencer Savaş ve Bandosu’nun muhteşem sahne performansıyla noktalanan festival, vatandaşlardan tam not aldı.

YARIŞMALAR FESTİVALE BÜYÜK RENK KATTI

Birbirinden renkli etkinliklerin eş zamanlı yapıldığı festivalde, yarışmalar ve turnuvalar da düzenlendi. Satranç Turnuvası, 64 katılımcının yarışmasına sahne oldu. 6 tur üzerinden oynanan maçlarda, Emir Gülbeyaz birinciliği kazanarak madalya ve tam altının sahibi oldu. Flyboard ve su jeti yarışmalarında 9 kategoride 28 sporcu yarıştı. Ödül töreninde Pro kategorisinde ilk üçe giren sporculara kupalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti. Birinciliği Rusya’dan Anton Popov kazanırken, ikinciliği Rusya’dan Andrey Smirnov, üçüncülüğü ise Türkiye’den Kahraman Aktaş kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinFestival7nci Uluslararası Narenciye Festivali
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