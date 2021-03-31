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Mersin'de sanatsal heykellerle çocuklar, okumaya yönlendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla heykeltıraşların ellerinde işlenen 'okuyan çocuk' heykelleri ve kitaplarını kentin farklı noktalarına yerleştiriyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:31
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Mersin'de sanatsal heykellerle çocuklar, okumaya yönlendiriliyor

MERSİN - Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Heykeltıraş Okan Apak ve Serdal Özdemir, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Marina karşısındaki Bölge Park içerisinde oluşturulan okuma alanına özel olarak, okuyan çocuk heykelleri hazırladı. Heykeltıraş Okan Apak, kitap okuyan 4 çocuk heykeli ve 3 kitaptan oluşan kompozisyon çalışmasına killeme ve modelleme teknikleri ile başladıklarını kaydetti. Yapım aşamasında öncelikle bir demir konstrüksiyon hazırlayarak, heykellerin ve çamurun ayakta durabilmesini sağladıklarını söyleyen Apak, "Daha sonra çamuru kendi tasarımımıza göre modelleme yapıyoruz. Modellikten sonra kalıp alıyoruz. Sonraki aşamada ise polyester dökümüne, dışarıda kalabilecek şekilde döküm yapıyoruz" dedi.

Projenin düşünce aşamasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan okuma alanında 'Ne yapabiliriz?' sorusuyla yola çıktıklarını kaydeden Apak, "Çocukları ve gençleri okumaya, yazmaya yöneltmek için hem eğlenceli hem de mesaj içerikli heykeller yapmayı planladık. Kitap okuyan çocuk figürleri için birkaç proje çizdik. Bu projeler dahilinde değerlendirmeler yaptık ve beğendiğimiz heykelleri hayata geçirdik" diye konuştu.

ÇOCUK EDEBİYATI KLASİKLERİNİN ADI VERİLDİ

Apak, hazırlanan kitaplara ‘Şeker Portakalı’, ‘Pinokyo’ ve ‘Pal Sokağı Çocukları’ gibi çocuk edebiyatı klasiklerinin ismini verdiklerini kaydetti. Bu çalışma ile sanatsal bir çalışmanın yanı sıra çocukların okuma eğilimlerini artıracak sosyal içerikli mesaj vermeyi de amaçladıklarını belirten Apak, "Aslında verilen mesajla birlikte sanatsal ürüne dönüşüyor. Çünkü dışarıda yapılan piyasa işlerden biraz daha farklı. Bu heykellerle verdiğimiz mesaj çocukların geleceğe dair okuma eğilimlerinin daha da artması" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanatsal HeykellerÇocuklarMersinOkuma
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