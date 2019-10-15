MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

İSTANBUL - 19 Ekim 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00 – 18.00 arasında İSTANBUL KADIKÖY BOSTANCI MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ 529 KAPI SAYILI YERDE (BOSTANCI TREN İSTASYONU TAM KARŞISINDA) ÖDÜL TÖRENİ yapılacaktır.
Aşağıda adı geçen katılımcı ve ödülünü kazanan şairler belirtilen adreste ödülleri takdim edilecektir.
Belirtilen günde aynı zamanda şiir ve sanat etkinliği de yapılacaktır.
NOT: Giriş ve yemek ücretsizdir.
ÖDÜL KAZANAN ŞAİRLER
Dr.İbrahim Necati Günay
Galip Kurdoğlu
Fehim Kuş
Mevlüt Işıldak
Özali Yılmaz
Ayşegül Atalay
Filiz Bulut
Nurdane Uzun
Güniz Gökmenoğlu
Ertuğrul Akbal
Ömer Sayıl
Elif Yavaş
Songül Karsan
Zaide Vapur
Nurcan Tüyel
Figen Sezen
Yasemin Muhtar Afrın
Serpil Kaya
Serhat Peker
Beyan Güzel
Selami Gökçe
Tertip Komitesi Başkanı
Hasan Azkıran
Tel. 0 536 316 37 62
Nuriye Ayten Ecevit { Jüri Başkanı , Edebiyat Öğretmeni }
Nihat İlikcioğlu { Şair, Yazar, Gazeteci ve Jüri }
Tel. 0 532 764 44 48
NİHAT İLİKCİOĞLU
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Duyguların Adresi Yönetmeni
e. posta: [email protected]
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http://www.oncevatan.com.tr/
Tel. 0 532 764 44 48
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