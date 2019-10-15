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MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Merhume Sakibe Nimet Azkıran Şiir Yarışması Ödül Töreni 19 Ekim 2019 günü yapılacak

MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Merhume Sakibe Nimet Azkıran Şiir Yarışması Ödül Töreni 19 Ekim 2019 günü yapılacak

15 Ekim 2019 Salı 13:08
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MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

İSTANBUL -  19 Ekim 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00 – 18.00 arasında İSTANBUL KADIKÖY BOSTANCI MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ 529 KAPI SAYILI YERDE (BOSTANCI TREN İSTASYONU TAM KARŞISINDA) ÖDÜL TÖRENİ yapılacaktır.

 Aşağıda adı geçen katılımcı ve ödülünü kazanan şairler belirtilen adreste ödülleri takdim edilecektir.

 Belirtilen günde aynı zamanda şiir ve sanat etkinliği de yapılacaktır.

NOT: Giriş ve yemek ücretsizdir.
 

ÖDÜL KAZANAN ŞAİRLER


Dr.İbrahim Necati Günay
Galip Kurdoğlu
Fehim Kuş
Mevlüt Işıldak
Özali Yılmaz
Ayşegül Atalay
Filiz Bulut
Nurdane Uzun
Güniz Gökmenoğlu
Ertuğrul Akbal
Ömer Sayıl
Elif Yavaş
Songül Karsan
Zaide Vapur
Nurcan Tüyel
Figen Sezen
Yasemin Muhtar Afrın
Serpil Kaya
Serhat Peker
Beyan Güzel
Selami Gökçe


Tertip Komitesi Başkanı
Hasan Azkıran
Tel. 0 536 316 37 62

Nuriye Ayten Ecevit  { Jüri Başkanı , Edebiyat Öğretmeni }

Nihat İlikcioğlu { Şair, Yazar, Gazeteci ve Jüri  }
Tel. 0 532 764 44 48
 

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NİHAT İLİKCİOĞLU
Önce Vatan Gazetesi
Duyguların Adresi Yönetmeni
e. posta: [email protected]
https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/
http://www.oncevatan.com.tr/
Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.10.2019 06:20
Anahtar Kelimeler:
Nihat İlikçioğluMERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
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