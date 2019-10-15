MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

İSTANBUL - 19 Ekim 2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00 – 18.00 arasında İSTANBUL KADIKÖY BOSTANCI MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ 529 KAPI SAYILI YERDE (BOSTANCI TREN İSTASYONU TAM KARŞISINDA) ÖDÜL TÖRENİ yapılacaktır.



Aşağıda adı geçen katılımcı ve ödülünü kazanan şairler belirtilen adreste ödülleri takdim edilecektir.



Belirtilen günde aynı zamanda şiir ve sanat etkinliği de yapılacaktır.



NOT: Giriş ve yemek ücretsizdir.



ÖDÜL KAZANAN ŞAİRLER



Dr.İbrahim Necati Günay

Galip Kurdoğlu

Fehim Kuş

Mevlüt Işıldak

Özali Yılmaz

Ayşegül Atalay

Filiz Bulut

Nurdane Uzun

Güniz Gökmenoğlu

Ertuğrul Akbal

Ömer Sayıl

Elif Yavaş

Songül Karsan

Zaide Vapur

Nurcan Tüyel

Figen Sezen

Yasemin Muhtar Afrın

Serpil Kaya

Serhat Peker

Beyan Güzel

Selami Gökçe





Tertip Komitesi Başkanı

Hasan Azkıran

Tel. 0 536 316 37 62



Nuriye Ayten Ecevit { Jüri Başkanı , Edebiyat Öğretmeni }



Nihat İlikcioğlu { Şair, Yazar, Gazeteci ve Jüri }

Tel. 0 532 764 44 48









NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/ nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48