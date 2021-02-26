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Meltem Ulu’dan okumaya değer çocuk kitapları

Meltem Ulu’nun “Ara Güler İle Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk” isimli ilk çocuk romanını, Esin Güler çizgileriyle renklendirdi

26 Şubat 2021 Cuma 18:02
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Meltem Ulu’dan okumaya değer çocuk kitapları

HABER MERKEZİ

İSTANBUL 

Daha önce Halikarnas Balıkçısı, Osman Hamdi Bey ve İstanbul Sofrası isimli üç tane resimli hikaye kitabı yayınlanan Meltem Ulu’nun “Ara Güler İle Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk” isimli ilk çocuk romanını, Esin Güler çizgileriyle renklendirdi.

Ara Güler ile Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk 

Fotoğraf çekmeyi çok seven kahramanlarımız Arda ve Ada bir doğum günü partisine hem konuk hem de fotoğrafçı olarak davet edilirler. Arkadaşlarına hediye almak için gittikleri kitabevi onları büyük usta Ara Güler ile tanıştırınca, fotoğraf çekmek bambaşka bir anlam kazanır. 

Kendisini her zaman foto muhabiri olarak tanımlayan büyük usta Ara Güler, fotoğrafçı olarak unutulmaz görüntülerin hafızamıza kazınmasını sağlarken, sıra dışı kişiliğine yakışır şekilde şans eseri Afrodisias Antik Kentinin bulunup, kazı çalışmaları ile ortaya çıkartılmasına da sebep oldu. Afrodisias’ın ve köylülerin unutulmaz anlarının fotoğrafını çekti. Salvador Dali, Picasso, Chagall gibi sanatçıların fotoğrafları da tıpkı Afdosias gibi onun dünya kültürel mirasına ve sanat tarihine hediyesi oldu. ‘Ara Güler ile Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk’ ustanın hayatımıza kattığı bu değerleri anlatırken çocuklarımıza dijital fotoğrafın dışında analog fotoğraf makineleri ile nasıl fotoğraf çekildiğini de anlatıyor. ‘Ara Güler ile Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk’ ustanın hayatındaki bu dönüm noktalarına saygı duruşu niteliğinde...

Halikarnas Balıkçısı 

Çoğumuz Halikarnas Balıkçısı’nı yazar olarak tanırız. Arda bu sefer Halikarnas Balıkçısı’nın sadece bir yazar olmadığını onun bir ressam olduğunu, Mavi Yolculukları başlatan kişi olarak turizm rehberlerinin ilk temsilcisi olduğunu da yaptığı Bodrum gezisiyle öğrenecek. Tabii ki Halikarnas Balıkçısı’nın hayatının sürprizleri bunlarla bitemeyecek kadar dolu. O,aynı zamanda tohum ekmeye doymayan bir doğa severdi. Bodrum’u begonvilllerle donattı, yaşayanları sivrisinekten kurtarmak okaliptüsler ekti. Dünyanın diğer ucundan Halikarnas için farklı bitkilerin tohumlarını getirtti.. Greyfurtta onlardan biriydi.. 

Arda ve Halikarnas Balıkçısı’nın yolculuğuna eşlik eder misiniz? 

Osman Hamdi Bey 

Osman Hamdi Bey’i hepimiz ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu ile tanıyoruz. Oysa Osman Hamdi Bey ressam olmanın dışında pek çok farklı özelliğe sahip bir entelektüel. Kahramanımız Arda’nın okul gezisini okuyacağımız bu hikayede, Osman Hamdi Bey’in kurduğu Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edecekler. Bu ziyaret onları, Osman Hamdi Bey ile birlikte farklı kavramlar ile de tanıştıracak.. 

Bu geziye birlikte çıkmaya ne dersiniz? 

İstanbul Sofrası 

Arda ve annesi İzmir’den gelecek dostlarına güzel bir sofra hazırlamak istiyorlar. Anneanne uzun bir alışveriş listesi hazırlıyor. Ama bu liste alışık olduğumuz yaşam biçimine pek uygun değil. Alışverişi market yerine kadim İstanbul’un farklı semtlerine gidip bazen bir bostandan bazen Kapalıçarşı’dan bazen de bir semt balıkçısından yapmaları gerekiyor. Alışveriş listesinde neler var dersiniz? 

Arnavutköy çileği Yedikule marulu, Kavak inciri.. 

Alışveriş yaparken tarihi eserlerin dışında her gün önünden geçtiğimiz günlük hayatımızın içindeki şehrin yaşantısına yerleşen kültürel özellikleri de öğrenecekler. Bazen Dingo’nun ahırını, bazen de Boğa heykelini hatırlayarak...

Önce Vatan Gazetesi

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Meltem Uluçocuk KitaplarıOsman Hamdi Beyİstanbul SofrasıHalikarnas BalıkçısıAra Güler İle Fotoğrafın Sihirli Dünyasına YolculukEsin Gülerçocuk Romanı
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