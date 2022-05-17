Mehmet Şahincileroğlu, ilk kez okurlarıyla buluştu

Haber: Aslan Sayım

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Malatya Anadolu Kitap Fuarı'na katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Şahincileroğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde ilk kez okurları ile buluşarak Ritim Plus Yayınları etiketi ile yayımlanan 'Geçmişten Günümüze Bâb-ı Âli'nin İzinde' isimli kitabını imzaladı.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı başladı. 22 Mayıs’a kadar sürecek fuara Cumartesi ve Pazar günü katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Şahincileroğlu da ilk kez okurları ile buluşmanın heyecanını yaşadı.

2 gün boyuncu Malatyalı kitapseverlerle bir araya gelen Şahincileroğlu, Ritim Plus Yayınları Standı’nda yüzlerce belgeyi inceleyerek Türk Basın Tarihi’nin doğduğu yer olan Bâb-ı Âli’yi anlattığı, Ritim Plus Yayınları etiketiyle yayımlanan ‘Geçmişten Günümüze Bâb-ı Âli’nin İzinde’ isimli kitabını imzaladı.

Türk Basın Tarihi ve Türk Yayıncılık Tarihi’yle ilgili kitap yazan en genç gazeteci olan Şahincileroğlu, fuarda okurlarının gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

‘Bâb-ı Âli’nin İzinde’ isimli kitabını, günümüzde çok nadir olarak kullanılan 'Bâb-ı Âli' adının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kaleme aldığını belirten yazar, Türk Basın Tarihi ve Türk Yayıncılık Tarihi’ne dair ilklerin yer aldığı belgesel tadındaki kitabında birçok bilgi ve belgenin ilk kez yayımlandığı açıkladı.

Sade bir dille yazılan inceleme-araştırma türündeki 360 sayfadan oluşan kitapta ayrıca, 28 gazete, 21 dergi, 13 yayınevi ve 1 derneği anlattığını kaydeden Şahincileroğlu; Sedat Simavi, Necip Fazıl Kısakürek, Abdi İpekçi, Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Barlas, Ertuğrul Özkök, İlber Ortaylı gibi Türk Basın Tarihi ve Türk Yayıncılık Tarihi’nde iz bırakan 15 önemli ismin de hayatlarından kesitlerin birçoğunu ilk kez kitabında okuyucuları ile buluşturduğunu ifade etti.