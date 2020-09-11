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Mehmet Emin Turgut'un İlk Romanı Çıktı

Başarılı eğitimci yazar Mehmet Emin Turgut'un ''Bitmeyen Hüzün" adlı ilk romanı raflarda yerini aldı.

11 Eylül 2020 Cuma 10:36
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Mehmet Emin Turgut'un İlk Romanı Çıktı

HABER: Hasret Dilek Delier

Daha önceleri "Beşinci Mevsim" adlı şiir kitabı yayınlanan ve aynı zamanda birbirinden değerli şairlerle birlikte  "Bir Avuç Şair-Bir Avuç Şiir" adlı kitapta eserlerinin yer aldığı sevilen yazar Mehnet Emin Turgut, Ayata Yayınları etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı eserine dair duygularını şu şekilde ifade etti :  =

17 yıl õnce tasarladığım ve kaleme alıp 18 ay da bitirdiğim romanım kaçak yollarla yurt dışına çıkan, defalarca sınır dışı edilip yeniden dönen yılmaz bir mücadele adamı ama talihsiz bir babanın, iki eşi, dokuz çocuğu arasındaki gitgelleri, sıla ve gurbet arasında, çoğunlukla mülteci kampları ve cezaevinde geçen hüzün dolu öyküsünü okuyacağınız gerçek bir yaşam öyküsüdür. 

Bu romanın yayınlanmasında katkı sunan Ali Yıldırım'a, Edip ve Kemal Karagöz kardeşlere, Sait Gürgöz'e, Erdal Pişkin ve Çetin Kırklar'a teşekkürlerimi sunarım. Kızım Gizem, oğlum Tugay Turgut' a ayrıca teşekkür ederim.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Emin Turgutun İlk Romanı ÇıktıHasret Dilek Delier
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