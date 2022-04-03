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MEHMET BÜYÜKGEZİCİ “SEYYAR SİNEMACILAR” KİTABI 

03 Nisan 2022 Pazar 21:44
MEHMET BÜYÜKGEZİCİ “SEYYAR SİNEMACILAR” KİTABI 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Mehmet Büyükgezici’nin aydınlatan ve bilgilendiren kitabı “Seyyar Sinemacılar” 8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda “Kitap Karanlığı Aydınlatan En Değerli Işıktır”  deyimi ile 29 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri ile Yenikapı - Flora Standı’nda yerini aldı.

Bu kitabın  amacı günümüzde teknolojinin geldiği noktaya varana kadar yaşananları tarihe not düşerek kayıt altına almak. Zor günlerdi, yokluk günleriydi belki ama hayatında elektrik görmemiş insanlara köy meydanında kurulan perdede Yeşilçam yıldızlarını getirdiğimizde dünyaları verdiğimizi de gözlerinde okuyorduk. Ne yazık ki insanlar bir daha asla o günlerdeki heyecanları yaşayamayacaklar.

Yazar Mehmet Büyükgezici; Seyyar Sinemacılar kitabının anekdotunda “Sinema Da Kitap Gibidir, Karanlığı Aydınlatır” diyor. Lora Kitap etiketiyle okuyacağınız  müthiş bir eser.  

6 Şubat 1946 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen Mehmet Büyükgezici, radyo tamirciliği, sinema makinistliği, seyyar sinemacılık, sinema makinesi tamiri, video kamera tamirciliği yaparak çalışmaya başladı. Daha sonraları kameramanlık, reklamcılık, TV programı yapım ve yönetmenliği yaptı. Aynı mesleği sürdüren iki oğlu ve de ikisi kız biri erkek üç torunu vardır. 50 yıldır İstanbul’da yaşamaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

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Zambak Karabayönce VatanMEHMET BÜYÜKGEZİCİSEYYAR SİNEMACILARKitap
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