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Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

BURSATEMSİLCİSİ MUSTAFA YILDIZ.YILDIRIM BELEDİYESİ TARAFINDAN, ‘KUDÜS ŞAİRİ’ OLARAK BİLİNEN MEHMET AKİF İNAN’I GENÇLERİN TANIMASI VE ŞİİRLERİYLE TANIŞMASI AMACIYLA DÜZENLENEN ‘MEHMET AKİF İNAN ŞİİRLERİ OKUMA YARIŞMASI’NDA DERECE ALANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ. 

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:36
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Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

MUSTAFA YILDIZ


BURSA- Yıldırım Belediyesi, vefatının 21’inci yıl dönümünde Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı gençlerin tanıması ve şiirleriyle tanışması amacıyla düzenlediği ‘Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların ve gençlerin manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mehmet Akif İnan’ı tanıtmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin seslendirdiği, Mehmet Akif İnan şiirlerinin video görüntüleriyle hazırlanan şiir yarışmasına imza attı. Kudüs Şairi’ni tanımak için, lise ve üniversite olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılan Mehmet Akif İnan Şiirlerini Okuma Yarışması’na Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplamda 49 öğrenci katıldı. Yarışmada, lise kategorisinde Kübra Ünlü birinci olurken, Esmanur Güner ikinci, Bahadır Bal ise üçüncü oldu. Üniversite kategorisinde ise birinciliği Arif Karaca alırken, ikinciliği Adem Kırmızı, üçüncülüğü ise Kader Arsan kazandı. 

KÜLTÜR SANAT, İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN BİR ALAN .

Yarışmayı kazananları Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ndeki makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şiir, edebiyat ve sanat bir bedenin ruhu gibidir. Nasıl ki ruh olmadan beden hareket edemiyorsa şiir, sanat ve edebiyat da ruh olmadan hareket edemez. Kültür ve sanat bizlerin ihmal etmemesi gereken bir alan. Spor ve istihdam kadar aslında kültür, sanat ve edebiyatta önemli. İşte burayı gördünüz. Burası bir kütüphane ‘Uyumayan Kütüphane’ ismini verdik. 7/24 çocuklarımıza, gençlerimize, sizlere hizmet etsin diye. Burası bizi çok büyük bütçeli projelerimizden daha fazla motive ediyor. Çünkü burada geleceğimizi görüyoruz. Burada ders çalışan kardeşlerimiz bundan 15-20 sene sonra doktor, avukat, mühendis, belediye başkanı, kaymakam veya vali olacak. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler. Bu noktadaki yatırımlara olan ilgi, bizleri daha çok motive ediyor” diye konuştu. 

ŞİİR HAYATINIZDAN EKSİK OLMASIN.. Medeniyetin temelinin söz olduğunu, binaların, fiziki eserlerin yok olabileceğini ama sözün kalıcı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: Şiirler bu medeniyetin temelinin kalıcı eserleri. Uyumayan Kütüphanemizin açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Efkan Ala şöyle bir ifade kullanmıştı; ‘Kütüphane aklın mirasıdır.’ O anlamda insanlığın ortak mirası olan bu tip değerler ve bunlardan biri de şiir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir alanla meşgul olmanız bizleri gururlandırıyor. Bu ödüller sadece farkındalık oluşturmak adına yapılan şeyler. İnşallah hiçbir zaman şiir hayatınızdan çıkmaz. Şiir hayatınızdan hiç eksik olmasın. Şiir gibi de bir hayatınız olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz konuşmasının ardından şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

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