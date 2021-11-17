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MEDENİ İLİŞKİLER PERDESİNİ SEYRİCİSİNE AÇTI!

 Murat Eken, Melek Şahin, Seda Demir ve Sevinç Erol’un muhteşem performansı ile sahneye taşınan Medeni İlişkiler ile kahkaha dolu oyun perdelerini seyircisine açtı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:14
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MEDENİ İLİŞKİLER PERDESİNİ SEYRİCİSİNE AÇTI!

NEDRET HOTUN

BURSA

İzlerken size birilerini hatırlatacak bu aile komedisinde yeni çocuk sahibi olmuş genç çiftin kendi hayatlarında mutlu olmayı başaramayan anneleri ile olan mücadelesi konu ediliyor.

Genç çiftimiz bu sınavdan başarı ile çıkabilecek mi?

Birbirlerini hiç sevmeyen ve anlaşamayan iki kayınvalide, çocuklarını ayırmak uğruna neler yapabilirler?

Bu soruların cevapları ‘ Medeni İlişkiler ’ de sizleri bekliyor.

8 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde perdelerini açan ilk oyunun  Kasım ayı takvimi aşağıdaki gibidir.  

18 Kasım perşembe 20:30 Eskişehir zübeyde hanım kültür merkezi 

19 Kasım cuma 20:00 Ankara 4 mevsim tiyatro salonu 

20 Kasım cumartesi 20:30 Kayseri kadir has gösteri ve sanat merkezi 

25 Kasım perşembe 20:00 İzmir narlıdere akm 

27 Kasım cumartesi 20:00 Denizli nihat zeybekçi kültür merkezi 

29 Kasım pazar 20:00 Torbalı belediye kültür merkezi İzmir

Önce Vatan Gazetesi

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