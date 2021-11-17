MEDENİ İLİŞKİLER PERDESİNİ SEYRİCİSİNE AÇTI!

NEDRET HOTUN

BURSA

İzlerken size birilerini hatırlatacak bu aile komedisinde yeni çocuk sahibi olmuş genç çiftin kendi hayatlarında mutlu olmayı başaramayan anneleri ile olan mücadelesi konu ediliyor.

Genç çiftimiz bu sınavdan başarı ile çıkabilecek mi?

Birbirlerini hiç sevmeyen ve anlaşamayan iki kayınvalide, çocuklarını ayırmak uğruna neler yapabilirler?

Bu soruların cevapları ‘ Medeni İlişkiler ’ de sizleri bekliyor.

8 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde perdelerini açan ilk oyunun Kasım ayı takvimi aşağıdaki gibidir.

18 Kasım perşembe 20:30 Eskişehir zübeyde hanım kültür merkezi

19 Kasım cuma 20:00 Ankara 4 mevsim tiyatro salonu

20 Kasım cumartesi 20:30 Kayseri kadir has gösteri ve sanat merkezi

25 Kasım perşembe 20:00 İzmir narlıdere akm

27 Kasım cumartesi 20:00 Denizli nihat zeybekçi kültür merkezi

29 Kasım pazar 20:00 Torbalı belediye kültür merkezi İzmir