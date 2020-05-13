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Meddah Yaşar Ayvacı’dan sokaklarda canlı performans

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:04
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Meddah Yaşar Ayvacı’dan sokaklarda canlı performans

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Maltepe Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte korona virüsünden dolayı evde kalan vatandaşlar için otobüs üzerinde meddah gösterisi düzenledi. Sokak sokak gezen meddah ve musiki gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Meddah gösterisi havadan görüntülendi.

Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için belediyeler çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Maltepe Belediyesi de vatandaşlar için seyyar meddah gösterisi hazırladı. Belediye tarafından hazırlanan özel otobüs, ilçe içerisinde Maltepe mahallelerinde sokak sokak gezdi. 

Meddah ve musiki grubunun eğlenceli gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar meddah gösterisini izlemek için pencere ve balkonlara çıktı. Meddah gösterisi ile Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, buruk geçen Ramazan ayında bir nebze olsa eğlendi. Meddah ve Musiki gösterisi drone ile havadan görüntülendi. 

Geleneksel etkinliklerin vatandaşlara Ramazan ayında moral olması için çalıştıklarını belirten Tiyatro sanatçısı Meddah Yaşar Ayvacı , “Maltepe Belediyesinin geleneksel etkinlikleri korona virüsünden dolayı iptal oldu. Virüs’den dolayı etkinlere gelemeyen vatandaşlar için Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla etkinlikler vatandaşın evinin önüne, sokağına geldi. Gördüğünüz üzere herkes balkonlarda, pencerelerde klasik Türk musikisi ve Ramazan ezgileriyle vatandaşlarımıza ramazanı hissettirmeye çalışıyoruz. Bu manevi ortamı bu coşkuyu hissettirebildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Meddah Yaşar AyvacıMaltepeRamazan
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