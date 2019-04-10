Masal Deyip Geçmeyin

İSTANBUL / NEZAHAT GÖÇMEN

Yücel Feyzioğlu’nun “Masallar Bize Ne Anlatır” adlı kitabı Abis Yayınları arasında çıktı. Masallara bir ömür veren yazar 24 Türk topluluğundan binlerce masal derledi. 600e yakın etkili masal seçti, hepsini yeniden yazdı. Bütün dünya çocuklarını eğiten Grimm Kardeş masallarının 263, Andersen’in 156 masalı olduğu düşünülürse Yücel Feyzioğlu’nun ulaştığı sayı çok büyük. Bu çalışmaya en son ocak 2019’da Cengiz Aytmatov madalyası olmak üzere dört ödül verildi.

Son olarak da milli eğitim üdürlerinin ve öğretmenlerin isteği üzerine “Masallar Bize Ne Anlatır” adlı kitabını yazdı. Hem ünlü masal analizcilerinin görüşlerini okudu hem de kırk yıllık gözlerini aşağıdaki başlıklarda özetledi:

Çocuk Gelişiminde “Sistemli Düşünce”nin Kurulmasına Masalların Yardımı

• Çocukta “gelecek düşüncesi”nin sistemleşmesi,

• “Nedensel düşünce”nin gelişmesi,

• “Esnek düşünce“nin gelişmesi,

• “Soyut düşünce”nin gelişmesi,

• “Mantıklı düşünce”nin gelişmesi,

• “Planlı düşünce“nin gelişmesi,

• “Eleştirel düşünce”nin gelişmesi,

• “Yaratıcı düşünce”nin gelişmesi,

• “Karmaşık düşünce”nin gelişmesi,

• “Sistemli düşünce”nin kurulması

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