Maşa ile Koca Ayı’dan 23 Nisan Konseri

İSTANBUL - Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında kurulacak özel sahnede en eğlenceli gösterilerini çocuklar için sergileyecek olan Maşa ile Koca Ayı, yepyeni şarkılarını çocuklarla birlikte söyleyecek, hareketli danslarını çocuklarla birlikte yapacak. Çocukların Maşa ile Koca Ayı’yla fotoğraf da çektirebilecekler.



20-23 Nisan tarihleri arasında her gün gerçekleşecek konser, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde olmak üzere günde 4 seans olarak sahnelenecek.



Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen dünyaca ünlü yapımın yeni şovu tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.