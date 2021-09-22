Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394.37
ALTIN
493.92
DOLAR
8.6483
STERLİN
11.8062
EURO
10.1513
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marka ve iletişim gurusu Ayşen Laçinel’den pandemide 2 yeni kitap

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
7 Okunma
Marka ve iletişim gurusu Ayşen Laçinel’den pandemide 2 yeni kitap

DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin marka ve iletişim gurusu Ayşen Laçinel’in, pandemi döneminde yazdığı iki yeni kitabı, 23 Eylül’de tüm kitapçılarda ve online satış noktalarında okurları ile buluşuyor.

Yazarın, “Hayat ve Kariyer” ile “Hayat ve İlişkiler” konulu yeni iki kitabı, tam bir başucu ve yaşam yolculuğu kitapları olma özelliklerini taşıyor. AZ Yayın Grubu’ndan çıkacak olan iki kitabın geliri, Ayşen Laçinel’in Kurucu Başkanı olduğu Gençler İçin İyilik Derneği’ne bağışlanacak.

Marka, İletişim, İnsan Kaynakları alanlarında global çapta başarılara imza atan AL Danışmanlık Genel  Müdürü Ayşen Laçinel, “İnsan yaşadıkça kendine katar. Başarır veya öğrenir” diyerek, kitaplarında bilgi birikimini, deneyimlerini, tecrübelerini ve yaşam yolculuğunu aktarıyor.

Altın değerindeki deneyimleri ve tecrübeleri okurları ile paylaşıyor

Ayşen Laçinel’in, iş yaşamımdaki yöneticilik deneyimleri, binlerce çalışanın insan kaynakları ve eğitimleri ile ilgili kurduğu sistemler, gerçekleşen projelerde aldığı ödüller ve 11 yıl önce kurduğu eğitim ve danışmanlık şirketi AL Danışmanlık & Ayşen Laçinel Akademi’de verdiği; kuruma, markaya ve insana özel eğitimler, danışmanlıklar, psikolojik danışmanlık seansları devam ediyor.

Pandemide yazdığı 2 yeni kitap ile birlikte,  toplamda  6 kişisel gelişim & liderlik & iletişim kitaplarına imza atan yazar, gerek iş dünyasına yaptığı danışmanlıklar, gerek verdiği eğitimler, bireysel psikolojik danışmanlıklar ve mentorlukları ile edindiği deneyim, tecrübe ve gözlemleri kitapları ile okurları ile paylaşıyor.

**Hayat ve Kariyer kitabı,

İş arayanlar ve kariyer planlayanlar için başucu kitabı olma özelliğini taşıyor. Kitapta, meslek seçimi, iş seçimi, cv hazırlama, mülakata hazırlık ve kariyer yolculuğundaki süreçler ve seçimlerin önemi anlatılıyor.

**Hayat ve İlişkiler kitabı,

Hayat seçimlerinde mutlu olmak isteyenler, sevgi saygı dolu etkin ilişkiler kurmak isteyenler, kendi yaşam yolculuğunda sağlam adımlar atmaya niyet edenler, yenilenen ve ayağa kalkmak  isteyenlere yazılmış başucu kitabı olma özelliğini taşıyor.

Mutlu beraberlik var mı?, Nasıl mümkün?, Hayatım anlamı ve iyikilerin çoğunlukta olduğu bir hayat nasıl yaşanır?, Yenilmek tümden kaybetmek mi? Yoksa zafere giden yolda bir basamak mı? gibi konular kitapta ele alınıyor. İnsanın değeri, inancı, ritüelleri, hayat amacı ve ilişkileri, evliliği, aşkı, sevgisi, özetle yaşam yolculuğu anlatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Marka Ve Iletişim Gurusu Ayşen Laçinelden pandemide 2 Yeni Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merak uyandıran parmak izleri  
Merak uyandıran parmak izleri  
'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı
'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı
35. YIL YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
35. YIL YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
TAYFUN SAV YENİ SEZONA HAZIR
TAYFUN SAV YENİ SEZONA HAZIR
LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN’IN  GÖNEN GÖSTERİLERİNE YOĞUN İLGİ
LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN’IN  GÖNEN GÖSTERİLERİNE YOĞUN İLGİ
ZIR ZIR KAŞINTI GERİ DÖNDÜ SERGİSİ AÇILDI
ZIR ZIR KAŞINTI GERİ DÖNDÜ SERGİSİ AÇILDI
KIZIL ORDU KOROSU TÜRKİYE’YE GELİYOR
KIZIL ORDU KOROSU TÜRKİYE’YE GELİYOR
İSTANBUL’DAN DÜNYAYA AÇILAN SANAT
İSTANBUL’DAN DÜNYAYA AÇILAN SANAT
Sanatta Engel Yok Derneği Sosyal Sorumluluk Sergisi
Sanatta Engel Yok Derneği Sosyal Sorumluluk Sergisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma