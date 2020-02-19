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MANİSA'NIN TABAN SİMİDİ KÜLTÜR MİRASI

Gazetemizin Yurt Haberler Müdürü Hasret Dilek Delier, 8 yıl sonra coğrafi işaret tescili verilen Manisa taban simidinin yapımını, coğrafi işareti alım sürecini ve "Kelleci Fırını" adlı kitabın hikâyesini Ruşan Gültekin'den dinledi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:58
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MANİSA'NIN TABAN SİMİDİ KÜLTÜR MİRASI

MANİSA

HASRET DİLEK DELİER

Ruşan Gültekin, tescil için arşivleri araştırdığını ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile çalışma yaptıklarını anlattı.

Manisa Simit Dünyası'nın kurucusu ve sahibi olan İsmail Gültekin'in oğlu Ruşan Gültekin, "2010 yılında nohut mayasından yapılan taban simidinin coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptık. Manisa taban simidine, 8 yıl sonra coğrafi işaret tescili verildi" dedi.

Nohut mayasından yapılan taban simidinin Manisa'da yüzyıllardır süren gelenek olduğunu aktaran Gültekin, "Taban simidinin coğrafi işaretini almak Manisa için bir kazanımdır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Bölümü ile birlikte nohut mayasıyla ilgili çalışma yapıldı. Nohut mayasıyla ilgili 8 yıl boyunca araştırmalar yaptık. Taban simidiyle ilgili makaleleri buldum. Kütüphanelerdeki arşivleri araştırdım. Maya sürecini takip ettik. Nohut mayasını standart hale getirdik. Artık belirli standartlarda üretiliyor" diye konuştu.

Taban simidi sağlık açısından da faydalı

Ruşan Gültekin, "içinde katkı maddesi yok. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Sağlık açısından da faydalı, nohut mayası su kaynatılarak yapılıyor. Ardından nohutlar kırılıyor. Bir şişenin içinde mayalanması bekleniyor. Hamur haline getiriliyor. Bu hamurlar 2 saatte bir tazeleniyor. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Taban simidi diğer simitler gibi pekmezde kaynatılmaz. Taban simidi suda kaynatılır. Ortamı çok sıcak olmak zorunda.

Biz coğrafi işareti alırken Manisa'da üretilen nohutla yapılmasını da özellikle belirttik. Ortasında çizgisi olması ve diğer simide göre yassı olmasından dolayı ismi taban simidi olmuştur" diye konuştu.

Ramazan geleneğini sürdürmek istiyoruz

Taban simidinden peksimet ve simit ekmeği üretildiğini, Ramazan ayında insanları susatmadığı için çok tercih edildiğinin altını çizen Gültekin, içinde sadece un, su ve nohut mayası var. Nohut mayası başka mayalara benzemiyor. Nohut mayasından yapılan taban simidi çok çaba isteyen bir ürün. Biz bu geleneği, kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden coğrafi işareti aldık. Bunlar bizim değerlerimiz. Kültür mirası olarak yıllarca yenmesini istiyoruz" diye ifade etti.

"Kelleci Fırını" adlı hikâye kitabı çıktı

Ruşan Gültekin, "ayrıca Manisa Simit Dünya’sının kurucusu ve sahibi İsmail Gültekin'in geçmişteki ilk işyeri olan Kelleci Fırını’na simit satmak için gelen binlerce çocuk olmuştur.

Ve Dinçer Taşdemir de o çocuklardan biridir. Dinçer Taşdemir ilerleyen yaşamına edebiyat öğretmeni ve yazar olarak devam etmiştir. Eğitimci-yazarın o yıllara ait anılarından oluşan kitabı çıktı.

İsmail Gültekin'in yüreğinin, tariflere sığmayan genişliği ve fırını kadar sıcak kalbinin şefkati, birçok insanın hayatına dokunmuş, onun sıcak ekmeğini, simidini bölüşmediği, yanından eksik olmayan çayını paylaşmadığı kimse kalmamıştır.

Çocukluk anılarında özel bir yere sahip olan Kelleci Fırını’nı ve İsmail Gültekin’i hiçbir zaman unutmayan “hayatım o simit fırınında şekillendi” diyerek düşüncelerini ifade eden, Manisa’mızın eski değeri olan Kelleci Fırını’nı yazdığı kitabıyla ölümsüzleştiren Dİnçer Taşdemir'in gösterdiği vefa bizleri çok duygulandırdı ve onurlandı. Başarılarının devamını diliyorum. Kaleme aldığı değerli eseri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber : Hasret Dilek Delier / Manisa

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ManisaTaban SimidiKültür MirasıHasret Dilek DelierKelleci FırınıRuşan Gültekin
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