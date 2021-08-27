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Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisinden büyük başarı! 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Fatma Işıl SEVİK, "Costume" adlı mezuniyet filmiyle seçildi

27 Ağustos 2021 Cuma 19:30
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Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisinden büyük başarı! 

(Yusuf Tolga Ünker)

İSTANBUL. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen, Türkiye Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi BASE, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Geçen yıl Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Hüsna TOSUN'un mezuniyet filmi "Paradox" ile seçildiği sergiye, bu yıl da Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Fatma Işıl SEVİK, "Costume" adlı mezuniyet filmiyle seçildi

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatma Işıl SEVİKHüsna TOSUNun(Yusuf Tolga Ünker)T.C. Kültür Ve Turizm BakanlığIönce Vatan
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