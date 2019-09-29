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Maltepe TSKM’de “Acemilikten Ustalığa Kırkyama” sergisi açıldı 

Kırkyama sanatçısı Melahat Üçok’un “Acemilikten Ustalığa 2002’den 2019’a” isimli kırkyama sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. 

Maltepe TSKM’de “Acemilikten Ustalığa Kırkyama” sergisi açıldı 

Kırkyama sanatçısı Melahat Üçok’un “Acemilikten Ustalığa 2002’den 2019’a” isimli kırkyama sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. 

29 Eylül 2019 Pazar 22:28
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Maltepe TSKM’de “Acemilikten Ustalığa Kırkyama” sergisi açıldı 

İSTANBUL. 19 yıldır kırkyama sanatıyla ilgilendiğini, kırkyamanın çok emek isteyen bir uğraş olduğunu belirten Melahat Üçok, eserlerini Maltepe’de sanatseverlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırkyama sanatının usta isimlerinden Neşe Yörük, kırkyamanın Orta Asya zamanlarından günümüze gelen bir gelenek olduğunu ifade ederek, Bu sanatı, dünyada tanınan ismiyle patchwork’ü örtülerimize biraz modernleştirerek yansıtıyoruz. Makineler ve iplikler bizi birbirimize bağlıyor. Yeni dostluklar ediniyoruz dedi.  Kırkyama ile yapılan yelek, çanta, battaniye, nevresim takımları ve çeşitli dekoratif eserler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergi, 30 Eylül’e kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.  (Zişan Topakoğlu)

Önce Vatan Gazetesi

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MaltepeTskmAcemilikten Ustalığa KırkyamaSergiZişan Topakoğluönce Vatan
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