Maltepe TSKM’de “Acemilikten Ustalığa Kırkyama” sergisi açıldı 

İSTANBUL. 19 yıldır kırkyama sanatıyla ilgilendiğini, kırkyamanın çok emek isteyen bir uğraş olduğunu belirten Melahat Üçok, eserlerini Maltepe’de sanatseverlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırkyama sanatının usta isimlerinden Neşe Yörük, kırkyamanın Orta Asya zamanlarından günümüze gelen bir gelenek olduğunu ifade ederek, “Bu sanatı, dünyada tanınan ismiyle patchwork’ü örtülerimize biraz modernleştirerek yansıtıyoruz. Makineler ve iplikler bizi birbirimize bağlıyor. Yeni dostluklar ediniyoruz” dedi. Kırkyama ile yapılan yelek, çanta, battaniye, nevresim takımları ve çeşitli dekoratif eserler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergi, 30 Eylül’e kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. (Zişan Topakoğlu)