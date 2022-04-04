”Mahluk” 8 Nisan’da sinemalarda!

MANİSA

Senarist ve yönetmenliğini Ozan Ceylan’ın üstlendiği korku filmi ”Mahluk” sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Burak Küçük, Ogan Şenyolcu, Mustafa Kavalcı, Satı Kavalcı, Nazlı Çakal, Seyhan Çakal, Sıla İldemlik ve Dudu Kavalcı gibi isimler yer alıyor.

Kerim, 24 yaşında köy halkı tarafından sevilen efendi bir gençtir. Ailesini köyden bir aile ile yaşadıkları eski bir kan davası yüzünden kaybetmiştir. Hayatına yalnız başına devam eden Kerim, gönlünü kan davası olan ailenin kızı Seher’e kaptırmıştır. Seher, annesiyle beraber yaşamaktadır. Seher’in babası da bu kan davasından dolayı ölmüştür. Annesi ise Kerim ile Seher arasında olan aşka karşıdır. Ve bu birlikteliğin olmaması için gözlerini öyle karartmıştır ki gerekirse kızını bile öldürmeyi göze almıştır. Elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen bir türlü bu aşka engel olamayan Emine çok daha kötü şeyler yapmaya karar verir. Yapacağı şeylerle birlikte Kerim’in hayatı alt üst olur ve Kerim gün geçtikçe adeta karanlık bir kuyuya çekilircesine bu yapılan kötülükle başa çıkmaya çalışır. Kerim bir süre sonra başına gelen olayları en yakın arkadaşı Emrah’a anlatır. Emrah’ın da yardımıyla başka âlemlerdeki varlıklarla ilgili bilgi sahibi Yusuf hocaya gitmeye karar verirler. Bu karar Kerim için sonun başlangıcı olacaktır. Konusu ile korku hayranının dikkatini çekecek olan filmin yapımcılığını, Bircan Film üstleniyor.

Haber - Hasret Dilek Delier