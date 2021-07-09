“MAGIC BRUSH” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aısha Mohamed, Arzu Ayağ, Asena Hudut, Aslıhan Karay Özdaş, Atasay Mazlam, Ayfer Koç Ünsal, Ayşe Boztürk, Bella Kharayera, Betül Ketenci, Beyza Karahan, Bilun Karaduman, Canan Demirel, Elmas Albayrak, Eylül Ena Can, Havva Çelik, Hazan Boran, İmren Egemen, Kemal Yıldız, Kübra Can, Merve Kalsın, Merve Kara, Merve Konyalıoğlu, Meyçem Ezengin, Nurten Unansal, Olga Getman, Özlem Akalın, Sevda Menemen, Sevgi Erdoğan, Şule Apa

“Magıc Brush” sergisi; La Visione Art Gallery’de 12 Temmuz 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Yaman Pakdil 0212 259 91 11