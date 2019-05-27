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Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi

Dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda ünlü ismin figürüne ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul, Ramazan Bayramını kampanya ile karşılıyor

Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi

Dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda ünlü ismin figürüne ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul, Ramazan Bayramını kampanya ile karşılıyor

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:38
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Madame Tussauds İstanbul'dan Bayram Hediyesi

İSTANBUL- Kampanya kapsamında, biletini 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Madame Tussauds İstanbul biletix.com.tr üzerinden satın alanlar, eğlence merkezine ister bayramda isterse 30 gün içinde dilediği bir başka günde gitme şansına da sahip oluyor. Garanti Bankası kartına sahip ziyaretçileri ise Madame Tussauds İstanbul gişelerinden satın alacakları biletlerde yüzde 25 indirim avantajı bekliyor.

"Yıldızların birebirine yaklaşın"

Merlin Entertainments’ın 250 yıllık bir tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds’nun İstiklal Caddesi üzerinde yer alan merkezinde, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında ün yapmış kişilerin balmumu figürleri sergileniyor. İnteraktif bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Zeki Müren, Murat Boz, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, David Bechkam, Leonardo Da Vinci, Madonna, Albert Einstein, Steve Jobs gibi 60’dan fazla ünlü isimin figürü yer alıyor. Madame Tussauds İstanbul, haftanın her günü 11:00 – 22:00 saatleri arasında ziyaret açık.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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