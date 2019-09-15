“Lıttle Talks” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış İranlı genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Aslıhan Onay, Aynur Güner Görmüş, Ayşegül Aksit, Ayşegül Köroğlu Bayşı, Batu Bacaksız, Betül Karataş Yaman, Canan Alkım, Canan Şensöz, Dajana Hacısüleymanoğlu, Derya Varol, Duygu Yücel, Elvan Özel, Emine Kübra Yalçın, Ferda Erol, Ganimet Kızıltan, Hilal Bal Çınar, Hüsnıye Uğur, İdil Sönmez, İzel Şahin, Kübra Bayraktar, Leyla Güvendiren, Merve Bayam, Mine Benzer, Mutlu Kart Gül, Nükhet Güler, Öncel Kelleci Duran, Özlem Gökalp, Sibel Çolak, Sinem Kale, Tatıana Koparan

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 19 Eylül 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.